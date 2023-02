Ce qu'il faut retenir de la visite marathon d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture

Emmanuel Macron renoue avec le rituel présidentiel de la visite au Salon de l'agriculture de Paris. Le président de la République est allé au contact des agriculteurs, des pêcheurs mais aussi des professionnels de l'industrie agroalimentaire. Une longue déambulation entre les stands, démarrée dès 7 heures du matin, pour prendre également le pouls de la France rurale et du pays en plein bras-de-fer sur les retraites. Il a notamment abordé les questions de la sécheresse, de l'envolée des prix de l'alimentation, de la réforme des retraites ou encore la guerre en Ukraine.

Un appel aux distributeurs à "participer à l'effort" sur les prix

Face à des agriculteurs et éleveurs inquiets de la flambée de leurs coûts de production depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il a choisi de faire pression sur les grandes chaînes de distribution. "Ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui, c'est de participer à l'effort", a-t-il dit à la presse après s'être longuement entretenu avec des éleveurs. "On a besoin d'un effort collectif, d'un engagement des distributeurs" face à l'inflation, poursuit-il.

Les agriculteurs "paient plus cher" l'énergie et les matières premières, "ce n'est pas eux qui peuvent faire un effort", assure le président. Les transformateurs ont aussi "fait beaucoup d'effort". "Ceux qui doivent faire un effort sur leur marge, ce sont les distributeurs", affirme-t-il alors qu'une proposition de loi doit être examinée concernant les négociations des prix entre fournisseurs et distributeurs, après les lois Egalim 1 et Egalim 2. "Certaines marques de distributeurs ont une envolée des prix", constate Emmanuel Macron qui rappelle qu'il faut "être très vigilant" pour lutter contre l'inflation. Des négociations annuelles entre industriels et grande distribution sont actuellement en train de s'achever, ce qui alimente le spectre d'un nouveau rebond des prix dans quelques jours, avec ses effets prévisibles sur le pouvoir d'achat.

La mise en place d'un "plan de sobriété" pour l'eau

Le président Emmanuel Macron a aussi appelé à "un plan de sobriété sur l'eau" sur le modèle de la "sobriété énergétique". Alors que la France doit faire face à un déficit de pluies record à l'échelle nationale, le président de la République appelle à "la fin de l'abondance". "On sait qu'on sera confronté comme on était l'été dernier à des problèmes de raréfaction (d'eau) : plutôt que de s'organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d'usage, on doit planifier tout ça", a expliqué le chef de l'Etat. Il appelle à "mieux récolter l'eau de pluie", "avoir moins de fuites dans les réseaux d'eau" et "mieux répartir l'utilisation de l'eau potable selon les usagers", notamment en "continuant de produire et d'investir sur des rétentions collinaires".

Une visite en Chine "début avril" pour "bâtir la paix" en Ukraine

Alors que le conflit en Ukraine vient de rentrer dans sa deuxième année, Emmanuel Macron a annoncé samedi qu'il se rendrait en Chine "début avril". Il appelle Pékin à "nous aider à faire pression sur la Russie" afin de "stopper l'agression" et "bâtir la paix". Cette annonce intervient au lendemain de la publication par la Chine d'un document qui invite à des pourparlers de paix et une "solution politique". Emmanuel Macron a assuré que cette paix n'était "possible que si elle passe par un arrêt de l'agression russe, un retrait des troupes et un respect de la souveraineté territoriale et du peuple ukrainien".

Une mise en garde sur l'accord commercial avec les pays du Mercosur

Le président français a prévenu qu'un accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur ne serait "pas possible" s'ils ne respectaient pas les mêmes contraintes "environnementales et sanitaires" que les Européens. Le Mercosur regroupe le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine, d'importantes puissances agricoles. "Quand on impose à nos producteurs des contraintes, on doit les imposer à l'alimentation qu'on importe, ce qu'on ne fait pas assez au niveau européen", a dit Emmanuel Macron. "C'est pourquoi vous m'avez entendu ces dernières années me battre, en particulier, sur le sujet du Mercosur", a encore affirmé le président français.

Un accord a été conclu en 2019 entre l'Union européenne et le Mercosur, après plus de 20 ans de difficiles négociations, mais il n'avait pas été ratifié, notamment en raison d'inquiétudes en Europe sur la politique environnementale de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. Le ton a changé depuis le retour au pouvoir du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Au début de cette année, le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans a affirmé que l'Union européenne espérait signer l'accord d'ici le mois de juillet. Les agriculteurs français et les éleveurs bovins en particulier redoutent de voir affluer sur le marché européen davantage de denrées agricoles sud-américaines soumises à des standards de production moins exigeants.

La prolongation des aides dédiées aux pêcheurs

A peine arrivé au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a annoncé la prolongation jusqu'en octobre de l'aide financière accordée aux pêcheurs pour faire face à la hausse des prix du carburant. Venu à la rencontre des professionnels de la pêche de bon matin, avant même d'inaugurer officiellement le salon, le chef de l'État s'est engagé à "protéger la filière pêche, au nom de la souveraineté alimentaire française", selon le président du Comité national des pêches Olivier Le Nezet.

Ce soutien se traduira dans un premier temps par une prolongation de "l'aide au carburant" qui "reste de 20 centimes (hors taxe) par litre de gazole jusqu'à fin octobre" puis par la mise en place d'un "contrat stratégique de filière" attendu en octobre.

La prolongation de cette aide qui devait prendre fin à la mi-mai est une manière de "donner de la visibilité" au secteur de la pêche, "en attendant la conclusion du contrat stratégique de filière entre tous les acteurs", selon le secrétaire d'État à la Mer Hervé Berville. Le coût de cette mesure est d'"environ 2,5 millions d'euros par mois", a-t-il spécifié, soulignant que la France était aujourd'hui le "seul pays qui soutenait à ce niveau-là" ses professionnels de la pêche. Cette annonce était très attendue par la filière, durement affectée par la crise sanitaire, celle du Brexit et celle, durable, de la flambée des prix du gazole.

La réforme des retraites défendue par le président

La visite du président au Salon de l'agriculture a lieu en plein débat sur la réforme des retraites. Autour d'Emmanuel Macron dans les allées, plusieurs personnes ont tenté de brandir des pancartes "64 ans c'est mort", "métro, bouleau, caveau", rapporte un journaliste de France Inter sur place. Des pancartes confisquées et déchirées. Les manifestants ont été écartées par les policiers. Le président a défendu sa réforme qui maintient le système par répartition - "un trésor" -, en faisant observer qu'il n'y avait "qu'une solution : travailler davantage". "On ne me parle pas tant que ça des retraites !", a-t-il finalement soufflé.