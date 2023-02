Sécheresse historique : pourquoi les prochaines semaines vont être cruciales pour les nappes phréatiques

Trente-et-un jours sans pluie significative en France : c’est un record, à égalité avec 2020 . Quoi qu'il arrive, Météo France prévoit un déficit pluviométrique de plus de 50 % ce mois-ci, qui deviendrait l’un des mois de février les plus secs jamais enregistrés depuis le début des mesures en 1959. Cette sécheresse épuise les nappes phréatiques et compromet leur rétablissement avant le printemps. Or, l’eau souterraine est primordiale : elle fournit deux tiers de l’eau potable et un tiers de l’irrigation agricole. Explications.

Qu'est qu'une nappe souterraine ?

C'est une réserve d’eau qui se trouve sous la surface de la terre au-dessus d’une poche de terre imperméable. La France compte plus de 6.500 nappes phréatiques. La taille de ces réservoirs peut varier de 10 à 100.000 km². "Ces nappes sont essentielles à l’activité sur le territoire", souligne Olivier Depraz, directeur général d'ImaGeau, un bureau d'études spécialisé en hydrogéologie, basé dans le Gard. Elles permettent la présence d’eau durant l’été. Deux tiers de l’eau potable utilisée en France proviennent des nappes phréatiques. De nombreuses activités humaines s’appuient sur elles pour des activités industrielles et agricoles.

Publicité

À réécouter : La sécheresse hivernale, une "bombe à retardement" L'invité de 8h20 : le grand entretien Écouter plus tard écouter 25 min

Comment se rechargent ces nappes ?

Les nappes se rechargent principalement par la pluie. À condition que ces pluies soient efficaces, qu'il ne s'agisse pas d'orages, de pluies diluviennes ou d'épisodes cévenols : dans ces situations, en raison des sols secs, l'eau ruisselle au lieu de s’infiltrer. "À l'inverse, des pluies efficaces permettent d’humidifier le sol, et ensuite par phénomène de gravitation, l’eau rejoint les nappes", explique à France Inter Olivier Depraz. La période de recharge se déroule entre octobre et mars, quand la nature est endormie.

Si les rivières contribuent à la recharge de la nappe, elles peuvent aussi être alimentées par la nappe. "Si son niveau est suffisamment haut, la nappe va contribuer à maintenir le débit d’étiage des rivières", note André Chanzy, chercheur à l’INRA en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces nappes ont aussi un rôle environnemental : "Il y a des endroits où elles sont affleurantes à la surface, elles vont entretenir des zones humides."

Quels sont les niveaux de recharge des nappes phréatiques aujourd'hui ?

"Ils sont vraiment disparates parce qu'on n'a pas du tout les mêmes nappes phréatiques en France", répond à France Inter l’hydrologue Emma Haziza. "D'un territoire à un autre, les situations sont complètement variables en fonction de la géologie de nos sols".

Selon le dernier bilan du Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), publié mi-janvier, "la recharge des nappes phréatiques reste peu intense". Plus des trois-quarts des nappes demeurent sous les normales mensuelles. Le BRGM estime que "les pluies infiltrées durant l’automne sont très insuffisantes pour compenser les déficits accumulés durant l’année 2022 et améliorer durablement l’état des nappes". Les niveaux sont nettement inférieurs à ceux de décembre de l’année dernière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Ces jours consécutifs sans pluie arrivent après une année 2022 particulièrement sèche, c’est une accumulation de manque d’eau", ajoute le chercheur André Chanzy. " 2022 a été l'année la plus chaude et la plus sèche. On avait eu un espoir avec un automne assez pluvieux. On aurait continué sur la dynamique de novembre et décembre, il aurait été probable que les nappes auraient été beaucoup moins impactées par rapport à ce que l’on a aujourd’hui".

Quelles sont les zones les plus touchées par la sécheresse ?

Deux départements souffrent plus que d’autres. Les Pyrénées-Orientales sont en alerte sécheresse depuis le mois de juin 2022. En fin de semaine dernière, la majorité du Var a été placée à son tour en alerte sécheresse. La Loire et le Puy-de-Dôme sont également concernés par la sécheresse, selon la carte du site info-sécheresse. "On voit qu’il y a une grosse diagonale sud-est qui est en rouge. Ces nappes sont en dessous de leur niveau le plus bas, et ça arrive une fois tous les dix ans, voire plus", analyse Olivier Depraz, le directeur général d'ImaGeau.

La carte de l'état des nappes souterraines, selon le site info-secheresse.fr. - *

Le dernier bulletin du BRGM alertait déjà sur la situation des nappes phréatiques dans plusieurs régions, comme le Centre-Ouest : "Les niveaux des nappes des sables du Maine, de la craie de Touraine, des calcaires du Poitou, Vendée, Périgord et Causses du Quercy et du Plio-quaternaire aquitain sont bas à très bas." Les nappes de Bourgogne-Franche-Comté atteignent également des niveaux jugés "très bas". Autre exemple, les nappes dans le Poitou-Charentes connaissent leurs minimales depuis les 30 dernières années, selon Aude Witten, de l’agence de l’eau Adour-Garonne, interrogé par Franceinfo.

Les précipitations au printemps peuvent-elles permettre de recharger les nappes ?

Les mois d’hiver et le début du printemps sont primordiaux pour recharger les nappes. Car après, les racines des végétaux captent l’eau de pluie, elle ne s’infiltre plus jusqu’aux nappes. "Au-delà d'avril, l'eau de pluie est essentiellement absorbée par les plantes, en pleine croissance, ou s'évapore à cause de la chaleur" avant d'atteindre la nappe, comme le rappelle le ministère de l'Agricultur e. Plusieurs spécialistes estiment aujourd’hui que la probabilité que les nappes se rechargent entièrement d'ici l'été est faible.

Interrogé par franceinfo Serge Zaka, consultant et docteur en agroclimatologie, compare ainsi la situation à "une bombe à retardement" : "Si les nappes phréatiques ne sont pas rechargées d'ici le mois d'avril, il risque progressivement de ne plus y avoir d'eau du tout et donc des restrictions en été".