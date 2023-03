Sécheresse : la métropole de Montpellier a décidé de faire payer davantage les gros consommateurs d'eau

Alors que la sécheresse hivernale est de plus en plus préoccupante, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu reçoit les préfets lundi 6 mars pour faire le point sur la situation. Dans ce contexte, une idée fait son chemin : inciter les consommateurs à faire plus attention. Plusieurs possibilités : moduler le prix de l'eau au robinet, faire payer davantage les gros consommateurs, voire faire payer l'eau plus cher l'été dans les zones très touristiques où la population double. La métropole de Montpellier, elle, a déjà franchi le pas : elle applique un tarif différencié sur l'eau pour les particuliers depuis le début de l'année 2023.

Une tarification "sociale et écologique"

Dans les 14 communes de la métropole de Montpellier, les particuliers disposent de 15.000 litres d'eau gratuits chaque année. Au-delà de ce volume, il y a un tarif progressif par tranche : plus on consomme, plus le prix augmente, explique René Revol, maire de Grabels et président de la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole. "C'est une tarification à la fois sociale et écologique. Les quinze premiers mètres cubes sont gratuits pour tous les abonnés. Ensuite il y a une progressivité : jusqu'à 120 mètres cubes, c'est 95 centimes d'euros par mètre cube, de 120 mètres cubes à 240 mètres cubes, 1,40 euros, et au-delà de 240 mètres cubes c'est 2,60 euros le mètre cube", détaille René Revol.

À titre de comparaison, le mètre cube d'eau coûte environ 3 euros à Toulouse ; 3,94 euros à Nice.

"Il faut que les gens qui gaspillent l'eau payent plus"

En ligne de mire, les gros consommateurs, et surtout ceux qui consomment deux fois plus qu'un foyer moyen de quatre personnes. "Ici il y a beaucoup de piscines. Je vois les gens vider leur piscine au lieu de traiter l'eau, ne pas hésiter à rajouter de l'eau en permanence. Les arrêtés préfectoraux sont plus ou moins bien suivis. Il faut que les gens qui gaspillent l'eau payent plus et qu'ainsi se développe une conscience de l'économie de la ressource. Voilà la logique de notre tarification", poursuit le maire de Grabels.

Seuls les gros consommateurs verront la différence, affirme la métropole de Montpellier. Elle assure qu'avec ces nouveaux tarifs la facture de l'eau va même baisser pour 70% des foyers.