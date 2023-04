Sécheresse : les récentes pluies n'ont pas permis de recharger (toutes) les nappes phréatiques

L’état des nappes phréatiques en France reste préoccupant. Après la sécheresse hivernale record et les 32 jours sans pluie significative, le mois de mars n’a pas permis de compenser les déficits d’eau. Interrogée par France Inter fin-février, l’hydrologue Emma Haziza prévenait : "D'ici mi-mars à fin mars, on sera sur la fin de la recharge potentielle de nos nappes phréatiques (…). Ça signifie que ce sera déjà plié si on n'a pas de pluie d'ici un mois et demi". Nous y voilà.

Des pluies abondantes en mars...

Pourtant, le mois de mars a été bien arrosé, avec 40 % de pluie en plus par rapport aux normales à l’échelle du pays. Météo France a relevé +150 % à Brest au-dessus de la normale, près 200 % dans les Alpes, 130 % sur la moitié Nord. En Bretagne, "les pluies abondantes et efficaces du mois de mars ont permis aux nappes phréatiques de retrouver un niveau proche de la normale pour la saison", rapporte le quotidien régional Ouest-France .

"On a eu une belle amélioration pour les nappes phréatiques les plus proches de la surface", constate Serge Zaka. "En Bretagne, elles sont plus hautes que la norme", ajoute le docteur en agro-climatologie pour l'entreprise ITK. "Ce sont des nappes très réactives, s’il ne pleut pas dans les prochaines semaines, elles vont redescendre très rapidement. C’est aussi le cas du côté de Nancy, de Metz, on a la même chose".

Grâce aux précipitations de ces dernières semaines, le pays est passé d’un quart des nappes au-dessus ou dans les normes à la moitié des nappes phréatiques françaises. "Mais ça veut dire qu’il reste la moitié des nappes en dessous des normes", précise Serge Zaka.

... mais qui restent insuffisantes

Si la moitié nord de la France bien arrosée, la sécheresse extrême se poursuit dans le sud du pays. D’autres régions sont touchées. Le mois de mars n’a pas réussi à rattraper le retard sur les Hauts-de-France, la région Centre, le Limousin, le Sud-est et Sud-ouest. "Dans le Sud-est ? C’est assez catastrophique", affirme Marjorie Bertrand, ingénieur hydrogéologue en charge du développement chez ImaGeau, qui cite trois départements : les Pyrénées-Orientales, le Var, les Alpes-Maritimes.

"La recharge ne se fait pas uniquement par les pluies, elle se fait par la neige et la fonte des neiges. Il n’a pas suffisamment neigé cette année. On aura moins d’eau dans les nappes et les barrages. Ce que l’on mesure actuellement sur ces trois départements, ce sont des valeurs que l’on observe au mois d’août. Le débit des cours d’eau, ce sont des valeurs estivales."

D’autant que la saison de recharge des nappes phréatiques est terminée. À présent, les pluies qui vont tomber seront captées par la végétation. "Seulement 20 % des précipitations vont s’infiltrer dans les sols", précise Serge Zaka.

Restriction attendues

Cette sècheresse est surtout le prolongement de celle de l’an dernier, aggravée par le manque de précipitation de cet hiver. "L’année dernière, il y avait eu le même phénomène, on n’avait pas eu une recharge suffisante", rappelle Marjorie Bertrand. "On part déjà avec un déficit de l’année dernière. Il aurait fallu que la recharge soit encore meilleure, cette année, pour que l’on récupère le déficit de l’année dernière". Sur les cinq dernières années, il y a quatre années sèches, avec une recharge insuffisante.

Les conséquences ? "On va se retrouver avec des cours d’eau qui vont être à sec très vite, rapidement", affirme l’hydrogéologue. Elle anticipe des répercussions sur l’utilisation de l’eau souterraine et de l’eau de surface pour les usages humains, que ce soit de l’eau potable et l’irrigation. Les deux spécialistes s’attendent à voir de nombreux arrêtés préfectoraux en France dans les prochaines semaines , bien que plus tôt dans la saison que les années précédentes.