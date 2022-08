Sécheresse : par endroit, la Loire se traverse à pied à cause du manque d’eau

Le "fleuve royal" ressemble de plus en plus à une petite rivière, voir à une plage avec des dunes de sable, à certains endroits. Son niveau approche ses plus bas historiques. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos saisissantes et vidéos montrent le fleuve presque à sec. "De mémoire de pêcheur, ‘on n’a jamais vu ça si tôt dans l’année’", titre le journal Ouest France . Une grande partie du pays est touché par la sècheresse, 66 départements sont concernés par des arrêtés de "crise", le niveau de surveillance le plus élevé. Les Voies navigables de France (VNF) ont dû fermer certains axes à la navigation.

De l'eau jusqu'au cuisse, au mieux

Que ce soit près de Saumur ou à Ingrandes-Le Fresne sur Loire dans le Maine-et-Loire, le recul de la Loire surprend. À Combleux près d'Orléans, certains sont venus pique-niquer sur les larges bancs de sable qui émergent au milieu de la Loire. D'autres, comme Tiphaine, se baignent avec leurs enfants dans l'eau du fleuve qui, à certains endroits, est presque à sec. "L’eau est anormalement chaude et anormalement basse" constate mère de famille. "C’est la première fois que l’on va sur les rochers qui sont pratiquement au milieu en ayant de l’eau jusqu’aux cuisses. La sécheresse s’aggrave encore cette semaine, c’est inquiétant."

À Combleux près d'Orléans, le débit de la Loire a fortement diminué. © Radio France - Yann Gallic

Des activités touristiques à l’arrêt

Les habitants des bords de Loire n'avaient jamais vu ça aussi tôt dans l'année. "On a eu un étiage, le niveau le plus bas de la Loire, qui est arrivé très tôt en saison, dès le mois de mars ou avril" rappelle Eric Augot, il organise des balades touristiques sur des bateaux traditionnels à fond plat. Depuis la semaine dernière, impossible de naviguer sur le fleuve : "On a capitulé la semaine dernière. Beaucoup de bancs de sable sont émergents. On perçoit à la surface de l’eau, toute cette petite frisure que l’on voit, cela veut dire que le sable n’est pas très loin de la surface." Il poursuit : "Sur un passage, il y a pas mal de cailloux. À force de taper les cailloux, le moteur n’apprécie pas trop. Pour l’instant ce n’est plus possible de naviguer en Loire."

Le prévisionniste et nivologue de Météo France Gaétan Heymes montre, courbe à l’appui, que le débit de la Loire décline depuis le début du mois de juillet, à 50 m³/s. "Selon Hydroportail, sur 27 années de mesure le record du minimum absolu de débit instantané est de 48,2 m³/s en août 2019" écrit le nivologue sur Twitter. La sécheresse va se poursuivre. À ce rythme, le fleuve risque bientôt d'atteindre son plus bas niveau historique.