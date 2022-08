Sécheresse : plus de 80% des départements français visés par des restrictions d'eau drastiques

Des cours d'eau à sec, des sols craquelés, des cultures brûlées par le soleil. Les puissants orages qui ont balayé la France la semaine dernière n'ont pas mis fin à la sécheresse, dont Météo France soulignait à la mi-août qu'elle était "la plus sévère jamais enregistrée en France, battant celle de 1976" . Quatre-vingt-treize départements métropolitains sont actuellement sont concernés par des restrictions d'eau. Plus inquiétant encore : soixante-dix-huit d'entre eux ont été placés en état de crise, soit le niveau d'alerte maximal, selon les dernières données diffusées par le ministère de la Transition écologique, et compilées par le site Propluvia.

Niveau d'alerte inédit

Seuls Paris, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine échappent aux mesures de limitation, étant placés en simple "vigilance". Dans les territoires en état d'"alerte" ou "alerte renforcée", particuliers et agriculteurs sont soumis à des restrictions en matière d'arrosage, d'irrigation, de remplissage des piscines notamment. Dans les territoires où l'état de "crise" a été activé par arrêté préfectoral, la consommation d'eau est réduite de façon drastique : l'objectif est de préserver les usages prioritaires, à savoir l'eau potable, la santé, la sécurité civile, la salubrité. Le lavage des voitures, le remplissage des piscines de particuliers, y sont strictement prohibés, de même que l'arrosage des pelouses et des espaces verts. Les prélèvements à des fins agricoles sont proscrits.

Jamais autant de départements n'avaient été concernés par des restrictions d'eau, selon le ministère de la Transition écologique. Pour comparaison, à la fin de l'été 2019, marqué également par un épisode de sécheresse, 41 départements étaient en crise, et 88 au total concernés par des mesures de limitation. L'Office français de la biodiversité a par ailleurs été mobilisé pour assurer des opérations de contrôle et le respect des arrêtés sécheresse.