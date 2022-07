Sécurité, économie : à deux ans du début des Jeux olympiques, l’Élysée fait le point (et reprend la main)

Le 26 juillet 2024, dans deux ans et un jour, la France accueillera les Jeux olympiques d’été, avec une cérémonie d’ouverture prévue pour se dérouler sur la Seine, à Paris. La course contre la montre est lancée, a reconnu la semaine dernière Emmanuel Macron. Ce lundi, il préside donc à l’Elysée une "réunion de chantier" avec les ministres engagés dans l’accueil des JO.

"Point d’étape"

S’il y a, dans ce quinquennat, un dossier majeur que le Président peut lui-même piloter, sans devoir à chaque fois aller chercher un compromis au Parlement, c’est bien celui-ci. Peu de textes de loi rentreront dans l’histoire, alors que les JO, eux marqueront son mandat présidentiel - au point qu’à droite, certains l’imaginent déjà en profiter pour dans la foulée, dissoudre l’Assemblée en espérant une solide majorité.

Officiellement, cette réunion, insiste-t-on au gouvernement, n’est qu’un point d’étape, comme chaque année, et il ne faut surtout pas y voir un rappel à l’ordre ou une intervention présidentielle.

Mais aujourd’hui, le Chef de l’Etat voit bien que tout n’avance pas comme prévu : il veut donc mettre un coup de pression sur ses nouveaux ministres, et notamment sur Amélie Oudéa Castéra, en charge des Sports et des Jeux - ainsi que sur le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.

Tension inflationniste et doutes sur la sécurité

Tony Estanguet, président du comité organisateur, est évidemment invité, ainsi que tous les autres ministres concernés de près ou de loin par les JO : en plus d’Amélie Oudéa Castéra, le ministre des Transports, Clément Beaune, ou celui de l’Intérieur, Gérald Darmanin, seront aussi participants.

Tous les thèmes seront évoqués, et notamment les plus délicats, comme la tension budgétaire liée à l’inflation, un risque lié à la guerre en Ukraine et "impossible à imaginer il y a quelques mois" selon Tony Estanguet. Ou encore le défi sécuritaire autour des cérémonies, après le fiasco de la Ligue des Champions au Stade de France. En bonne position figure le défi vertigineux du recrutement des 22 à 30 000 agents de sécurité privée nécessaires. Un dossier identifié très en amont comme compliqué en raison du manque d'attractivité du secteur.

Le tout, seulement cinq jours après la divulgation d’un rapport provisoire de la Cour des Comptes qui alerte sur les risques de dépassement budgétaire et sur les problématiques de sécurité liées notamment à la Cérémonie d'ouverture. Faudra t-il remplacer les agents et vigils privés qui pourraient manquer par des militaires requisitionnés ?

Ni la mairie ni la région conviés

A la suite de la réunion, Emmanuel Macron déjeunera avec la ministre des sports, avec Tony Estanguet et avec le président du CIO Thomas Bach. En revanche, Ni Anne Hidalgo, maire de Paris, ni Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ne sont conviées à cette réunion – et encore moins au déjeuner qui suit. "Une mauvaise manière", déplore-t-on à la région. Et de compléter : "Ce ne sera pas : il décide, on exécute".

L’Élysée promet qu’en septembre un point sera fait avec les collectivités locales : "Chaque chose en son temps". Pour l’heure, il sera question de sécurité, de cyber-sécurité, d’avancement des chantiers, de maîtrise du budget et de la fameuse cérémonie d’ouverture, qui suscite toujours autant de scepticisme mais dont Emmanuel Macron veut faire la vitrine de ces Jeux.