"Seins nus" : un enregistrement confirme les propos d'Éric Dupond-Moretti dénoncés par la SDJ de BFMTV

Lundi après-midi, Éric Dupond-Moretti visitait le tribunal d'Aurillac, investi et partiellement incendié samedi par des manifestants venus soutenir Marina, une jeune femme poursuivie en justice pour "exhibition sexuelle" après avoir marché seins nus en ville. Cette dernière avait expliqué son geste à la presse locale en disant avoir eu "hyper chaud" et avoir voulu faire "comme la moitié des hommes" ce jour-là. Lors d'un point presse, à l'issue de cette visite, il a notamment estimé qu'aucune cause ne mérite que l'on dégrade un lieu où l'on rend la justice.

Mais il a aussi lancé cette phrase : "Je constate que parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus (...) Il ne fait pas assez chaud ?". Des propos qui ont déclenché le mécontentement des journalistes de la Société des journalistes de la chaîne BMFTV, qui ont rédigé un communiqué publié mardi sur X (ex-Twitter).

Un clin d'œil aux journalistes accroupies

D'après des témoins sur place, c'est lorsque les micros et les caméras se sont retrouvés éteints et que trois journalistes femmes, qui s'étaient accroupies pour ne pas être dans le champ des caméras se sont relevées, que le ministre leur fait un clin d'œil et leur a lancé les propos en question. La Cellule Investigation de Radio France a pu se procurer le document sonore attestant que le ministre a bien prononcé cette phrase.

Des propos "inappropriés", selon la SDJ de BFMTV ainsi que celle de TF1. Contacté, le cabinet du ministre explique que ces propos sont sortis de leur contexte, et que quand le ministre a dit "il ne fait pas assez chaud", il répondait à la boutade d'un journaliste. Il n'empêche que les journalistes femmes présentes lors de cette séquence disent avoir été gênées par la blague du ministre.