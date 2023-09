Séisme au Maroc : à Moulay Brahim, les habitants enterrent leurs morts

Dans la province montagneuse d'Al-Haouz, une vallée splendide s'étend à l'horizon. Un décor qui tranche avec, au premier plan, les bâtiments effondrés du village de Moulay Brahim. Cette localité de 3000 habitants, au sud de Marrakech, se situe tout près de l'épicentre du séisme, qui a fait plus de 2000 morts vendredi soir au Maroc . Moulay Brahim a été en grande partie détruit par les secousses.

Les opérations de déblaiement, de recherche de victimes semblent désormais terminées sur place mais il est encore difficile de dénombrer les morts. Les blessés les plus graves ont été évacués et les ambulances ne font quasiment plus la navette avec les hôpitaux de Marrakech. En revanche, un centre de soins continue de panser les plaies des blessés.

Une grande partie du village de Moulay Brahim a été détruite par le séisme. © AFP - FADEL SENNA

La vie d'après tente de s'organiser sous la houlette des autorités marocaines, qui recensent les besoins et déblaient les routes. Les habitants peuvent aussi compter sur l'aide de Marrakchis, comme Fayçal. Il a pris sa voiture ce dimanche matin avec un voisin pour remplir son coffre de vivres. "On a vu les vidéos sur TikTok et Facebook, il y a beaucoup de problèmes ici. Les familles ont besoin d'eau, de pain", explique-t-il.

Les premiers enterrements

Pour les habitants, l'heure est aussi venue d'enterrer les morts. Cinq corps viennent d'être inhumés, cinq membres d'une même famille restés prisonniers de leur maison. Il s'agit de quatre enfants et de leur maman. L'enterrement a été rapide, pour être conforme au rite musulman : "Dans la culture et la tradition musulmane, il faut enterrer le plus vite possible, c'est-à-dire que si quelqu'un est mort aujourd'hui, il faut qu'au maximum il soit enterré demain, avant la prière du soir, l'avant-dernière de la journée", explique Yassine.

Ces victimes ont d'abord été transportées sur des brancards traditionnels par des proches du papa, le seul survivant. Un homme modeste et hagard de chagrin. Dans le village, deux hommes au moins ont perdu toute leur famille. Les corps reposent désormais dans le cimetière de la commune, un endroit aride, qui porte lui-même les stigmates du tremblement de terre. Le trottoir qui le surplombe est largement effondré. Dessous, la terre est rare, les pierres ont quasiment tout recouvert.