Séisme au Maroc : la Fondation de France lance un appel aux dons

Après le violent séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi , la Fondation de France lance un appel à la générosité. Selon un bilan provisoire, le tremblement de terre a fait plus de 1000 morts, des centaines de blessés et des milliers de personnes sont sans abri.

"La Fondation de France, présente depuis plusieurs années dans cette zone, mobilise dès aujourd’hui 250.000 euros et lance un appel à dons pour renforcer son action et aider les milliers de familles touchées par cette catastrophe", indique l'organisme dans un communiqué. Radio France s'engage aux côtés de la Fondation de France et relaie cet appel. France Inter sera en édition spéciale entre 18 et 19 heures ce samedi soir.

Pour faire un don à la Fondation de France et soutenir ses actions :

Par chèque bancaire libellé à l’ordre de : Fondation de France – Solidarité Maroc 60509 Chantilly Cedex

En ligne : www.fondationdefrance.org (don sécurisé)

"Forte de son expérience dans la région et en s’appuyant sur ses partenaires locaux, la Fondation de France déploie rapidement des actions de première nécessité pour venir en aide aux victimes (mise à l’abri, soutien psychologique, …)", écrit l'organisme, qui indique qu'il interviendra "dans les zones les plus impactées, notamment dans les territoires isolés où l’aide arrive plus difficilement et où les populations sont davantage livrées à elles-mêmes" et "mènera dans un second temps des actions de reconstruction durable (réhabilitation de bâtiments collectifs, relance économique, …)".