Séisme au Maroc : les blessés affluent à l'hôpital Mohammed VI de Marrakech, surchargé

Les ambulances se succèdent devant l'hôpital Mohammed VI de Marrakech. Le séisme survenu dans la nuit de vendredi à samedi a déjà fait plus de 2000 morts et plus de 1400 personnes sont grièvement blessées. À l'intérieur des 4x4 et fourgonnettes des urgentistes se trouvent de nombreux habitants ou touristes retrouvés blessés dans les décombres.

Arrivent tour à tour une femme couchée sur le côté, un jeune garçon hébété et perfusé sur un brancard, suivi d'une femme le visage ensanglanté et d'un homme au bras cassé. Sur tous, les soignants trouvent une petite feuille sur laquelle ils découvrent le diagnostic. Les blessés sont triés et orientés vers les services.

Des opérations à la chaîne

Certaines familles campent sur le parvis de l'hôpital, comme cette vielle dame avec son mari. Ils sont assis sur quelques couvertures posées par terre. Dans son village de montagne, sa maison a été rasée lors du séisme et sa fille est blessée. "Sa jambe et son dos sont fracturés", raconte la maman. La jeune fille est encore dans le bloc.

Beaucoup d’amputations ont été pratiquées par les médecins. Il y a aussi beaucoup de fractures et de traumatismes crâniens à soigner. Il faut déchoquer de nombreux patients. Les morts sont, hélas, difficiles à compter.

Quasiment à saturation

L'hôpital se remplit très vite et les urgences arrivent presque à saturation. "Les hélicoptères travaillent pour amener les victimes à l'aéroport, puis le Smur et le Samu partent à l'aéroport pour les amener ici, sans arrêt", explique Souleymane, étudiant infirmier en 3e année. "Le service de déchocage, de réanimation, le service de traumatologie, de pneumologie... tout est plein !"

Mais la solidarité s’organise avec des collectes de médicaments, de nourriture et de vêtements. Plus 800 personnes sont venues donner leur sang juste à côté samedi, au centre de transfusion.