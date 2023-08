Séjours sans alcool, sans enfants ou sans wifi : le business du "sans" pour les vacances

Camping, hôtels de luxe... Les séjours "adult only" se multiplient dans les catalogues. N'y voyez aucune allusion, il s'agit simplement de lieux interdits aux enfants. Par exemple, l'agence de voyages Fram propose des séjours à l'autre bout de la planète, dans des hôtels garantis sans cris ni éclaboussures au bord de la piscine. Plus près de chez nous, dans le Lot, le camping Château de Lacomte est interdit aux petits depuis plusieurs années.

"Les enfants c'est bien, mais pour le calme c'est mieux sans"

"Avec ma femme, nous avons cinq petits enfants", explique Stuart Coe, le propriétaire du camping. "Les enfants, c'est très bien, mais pour les vacances au calme, il vaut mieux partir sans." D'après lui, l'interdiction du camping aux enfants est un vrai argument marketing : "Le bruit autour d'une piscine avec une trentaine d'enfants qui jouent au ballon ou sur des crocodiles en plastique, c'est infernal. Là, nous n'entendons que les oiseaux ou les cigales."

Les clients de son camping sont de tous les âges. On trouve à la fois des jeunes sans enfants "et qui ne veulent pas entendre ceux des autres", et des parents "qui ont laissé les petits aux grands-parents et viennent pour se détendre."

Des box pour partir dans une zone blanche

Si certains souhaitent partir loin des enfants pour se reposer, d'autres ont besoin de s'éloigner de leur téléphone. L'entreprise "Out of reach" propose des box pour partir en séjour dans des hébergements sans wifi voire même en zone blanche.

"Nous avons un certain de nombre de jeunes parmi nos clients", explique Sandrine Gaussein-Casanova, une des fondatrices de Out of reach. "Des jeunes qui trouvent le concept chouette sous l'angle du défi. C'est l'aventure des temps modernes de passer un temps déconnecté." De son propre aveu, le concept ne séduit pas largement mais l'entreprise vend 200 à 300 box par an.

Le camping sans alcool pour ceux qui ont rompu avec l'alcool

Autre type d'hébergement, France Bleu Drôme Ardèche présente le seul camping sans alcool de France. Son responsable, Jean-Claude Scherer, explique que ce lieu est destiné à des personnes "qui ont rompu avec l'alcool pour se reconstruire".

Dès que quelqu'un arrive, Jean-Claude récite toujours le même discours, précise France Bleu. "Je leur dis : Attention ! Il y a une règle spéciale ici, pas d'alcool." Si certains acceptent, les personnes qui ne sont pas au courant de cette spécificité peuvent être rebutées. "Tous les jours, nous avons des campeurs qui font demi-tour. Dans 80 % des cas, ces personnes sont des femmes", ajoute Jean-Claude Scherer.

"Le voyage sert aussi à oublier le monde"

Alors comment expliquer cet engouement pour les séjours "sans" qui coûtent parfois plus cher que ceux "avec" ? L'anthropologue spécialiste des mobilités Jean-Didier Urbain avance une piste : "On croit que le voyage est fait pour découvrir le monde, mais il sert aussi à l'oublier. Les voisins se subissent et il faut vivre avec. Mais arrive un moment où on ne souhaite plus vivre avec, on veut une parenthèse. Et puis il y a aussi des désirs qui avant étaient réprimandés par la morale mais osent se dire désormais, comme vouloir partir en vacances sans ses enfants."

Selon lui, ce type de "réclusion par agrément" n'est pas nouveau, "si on prend le béguinage en Belgique ou les retraites dans les ashrams en Inde, c'est le même principe". Mais le concept prend de l'ampleur, tout en restant réservé aux catégories sociales les plus aisées.