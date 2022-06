Selon Bayrou, les temps exigent un Premier ministre "politique" plus que "technique"

Elisabeth Borne peut-elle rester à Matignon vu la fragilité de la majorité présidentielle ? Président du MoDem, maire de Pau et Haut commissaire au Plan, François Bayrou élude, invité mercredi de France Inter : "C’est la question qui est à poser au Président de la République, c’est lui qui formera le gouvernement." Et quand on lui demande si un chef du gouvernement plus politique est nécessaire, le président du MoDem est cette fois un peu plus clair : "Je l’ai dit cent fois. Les temps exigent que le Premier ministre ou la Première ministre soit politique, qu'on n'est pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays." Ce sont "au contraire, les sentiments profonds qui s’expriment dans le peuple" ajoute François Bayrou.

Ce proche du président Macron ne nomme pas directement Elisabeth Borne, la Première ministre. Mais François Bayrou précise toutefois que "le temps est venu de tenir compte de toutes les sensibilités du pays". Le maire de Pau constate qu’à "chaque élection, la rupture est plus grave qu’à l’élection précédente, que l'abstention est plus grave qu’à l’élection précédente." François Bayrou plaide pour changer "la manière de gouverner et que l’on ait enfin ce qui permettrait une démocratie vivante, un président fort, un parlement fort et un gouvernement fort".

"Tenir compte de la composition de l'Assemblée"

"Je suis persuadé que oui", le chef de l’État Emmanuel Macron a entendu le message adressé par le résultat des législatives, assure le président du MoDem. Après la débâcle pour la majorité présidentielle dimanche , "le sentiment que j'ai eu en parlant avec lui c'est que oui, et c'est nécessaire, on ne peut pas ignorer ce message", estime le maire de Pau, Haut commissaire au Plan.

"Ce que l’on va vivre est sans précédent" prévient François Bayrou. Pour le futur gouvernement, "il faut tenir compte de la composition de l’Assemblée nationale, essayer de trouver des personnalités qui puissent porter une partie du message de la majorité et des sensibilités que l’on a vu, former un gouvernement et prendre à bras le corps les sujets qui s’imposent."