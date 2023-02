Selon des journalistes russes, Vladimir Poutine utilise désormais un train blindé pour se déplacer

Les rails plutôt que les airs, le président russe a fait son choix. D'après une enquête du media d'investigation " Dossier ", fondé par l'ex-oligarque devenu opposant, Mikhail Khodorkosky, le maître du Kremlin se déplacerait dorénavant essentiellement à bord d'un train spécial. Ce train express, spécialement conçu pour lui, est de plus en plus utilisé par le président russe depuis les prémices de la guerre en Ukraine. De quoi cultiver encore son image de dirigeant isolé et paranoïaque. Vladimir Poutine aurait même une gare privée dans le centre de Moscou.

Selon les journalistes d'investigations, le président russe utilise activement son train blindé depuis environ août-septembre 2021, soit les premiers préparatifs de l'invasion russe en Ukraine. Un train utilisé de plus en plus souvent, notamment pour rejoindre sa résidence de Valdaï.

Un train est plus difficile à repérer qu'un avion

La première raison de ce choix est avant tout la sécurité. Son train blindé permet en effet à Vladimir Poutine de mieux garder le secret de ses déplacements. Un avantage considérable lorsque l'on sait qu'il est beaucoup plus facile de suivre le déplacement d'un avion.

En outre, le train du président russe avance masqué. Visuellement, le train de Poutine est presque impossible à distinguer des autres trains des chemins de fer russes, selon l'enquête. L'appareil est peint en gris avec une bande rouge. Cependant, il y a quand même certains indices qui permettent de distinguer le train blindé, selon le média russe. D'abord, il est tracté par trois locomotives, les toits de certains wagons sont plus hauts pour dissimuler des antennes et les voitures comportent plus de roues, probablement pour pouvoir supporter le poids du blindage. Ensuite, le train est prioritaire sur tous les autres pour se déplacer à une vitesse maximale. Ainsi, tous les autres horaires de trains doivent être ajustés en fonction de celui de Vladimir Poutine.

Le train blindé de Vladimir Poutine comporte une chambre, une salle de conférence mais aussi une voiture pour ceux qui voyagent et une autre dédiée à la communication.

Aucune photo de l'extérieur du train n'a été publiée

L'existence du train blindé de Vladimir Poutine n'était pas un secret. Selon l'enquête, en novembre 2019, le Premier ministre, Dmitri Medvedev, a organisé une réunion dans la salle dédiée du train.

Photo d'une réunion organisée dans le train blindé en 2019, publiée sur le site du gouvernement russe. - Capture d'écran site gouvernement russe

Des photos de Vladimir Poutine dans le véhicule ont été publiées en 2012. En revanche, aucune photo de l'extérieur du train n'a jamais été publiée par le Kremlin. "Ce n'était pas une omission accidentelle puisque vous pouvez réellement distinguer ce train par les antennes couvertes sur son toit", explique le media d'investigation.

Le média russe révèle aussi que certains des plans rapprochés du train, obtenus par Dossier Center, montrent qu'il porte le logo et le site Web de la société Grand Service Express. Une société possédée par Yuri Kovalchuk, un vieil ami de Poutine.

Vladimir Poutine n'est pas le seul dirigeant à opter pour le train blindé. C'est aussi le mode de transport choisi par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.