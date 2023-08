Sénatoriales : dans la Loire, le "marathon" des candidats

Le collège des grands électeurs se réunit le 24 septembre 2023 pour renouveler la moitié des sièges du Sénat. Une élection qui concerne 174 mandats, et qui se déroule tous les trois ans. Ce sont les maires, conseillers municipaux (qui représentent 95% des grands électeurs), départementaux et régionaux, ainsi que les députés et sénateurs eux-mêmes de 45 départements, qui devront voter, par obligation. Une partie des 162 000 grands électeurs de France se déplaceront. Pour les sénateurs qui représentent les Français hors du pays, ce sont les conseillers et délégués consulaires qui seront amenés à voter. Pour les départements à un ou deux sénateurs élus, le scrutin est majoritaire à 2 tours, comme à l'élection présidentielle. Au dessus, cela devient un scrutin proportionnel de liste à un tour.

L'exemple de la Loire, où les petites communes sont la clef

La Loire est un grand département aux nombreuses communes rurales. Les principaux candidats sont en ce moment au cœur d’un marathon pour rencontrer l’ensemble des 323 mairies avant le scrutin. Car parmi les quelques 1872 grands électeurs du département, la grande majorité sont des conseillers municipaux.

Le sénateur sortant Jean-Claude Tissot, du groupe socialiste, raconte ce périple : "Nous faisons entre 8 et 9 communes par jour, nous passons une heure dans chaque communes, donc on ne doit pas trop s'étaler. Ce sont des rendez-vous les lundi, mardi, jeudi et vendredi, ça représente 1000 kilomètres par semaine".

Alors qu'il a commencé sa campagne en juillet, ses concurrents du groupe Les Républicains-Divers Droite ont commencé dès le mois de mars. Marc Lappalus, maire de Cuinzier et cinquième de la liste LR-DVD fait sa première élection sénatoriale. Pour lui, "il ne faut pas attendre le dernier moment. Ça n'a rien à voir avec une campagne législative ou municipale. Évidemment, ça fait bizarre de directement solliciter les électeurs. Mais nous sommes très bien reçus, en leur demandant leurs attentes, leurs préoccupations, ce qu'ils souhaiteraient".

Du côté du centre-droit, la tête de liste Divers Droite Pierre-Jean Rochette, Conseiller départemental et maire de Boën-sur-Lignon, cela semble compliqué de rencontrer chacun des maires. "Nous avons commencé les derniers très en retard, donc il nous en reste environ 280 à voir d'ici l'élection. Nous allons devoir faire des réunions groupées". Si le candidat est soutenu par la majorité, il remet en question ce système qu'il juge clientéliste. "On a un peu l'impression que les maires sont courtisés, qu'on fait la danse du ventre une fois tous les 6 ans. Si je suis élu, j'aimerais proposer une loi pour changer cela".

La liste des candidats de la Loire

Liste Rassemblement National :

01 - Michel Lucas (Conseiller régional)

02 - Angelina La Marca

03 - Hervé Breuil

04 - Sandrine Granger

05 - Grégoire Granger

06 - Michèle Lefèvre

Liste Les Républicains :

01 - Hervé Reynaud (LR, Conseiller départemental, maire de Saint-Chamond)

02 - Clotilde Robin (LR Conseillère départementale, adjointe au maire de Roanne)

03 - Olivier Joly (DVD, Maire de Saint-Just-Saint-Rambert)

04 - Valérie Peysselon (DVD Conseillère départementale, maire de Vérin)

05 - Marc Lappalus (DVD Maire de Cuinzier)

06 - Véronique Chaverot (LR Conseillère départementale, maire de Violay)

Liste Divers Droite :

01 - Pierre-Jean Rochette (Conseiller départemental, maire de Boën-sur-Lignon)

02 - Geneviève Mandon (Adjointe au maire de Saint-Genest-Malifaux)

03 - Patrick Ledieu (Maire de Saint-Bonnet-le-Château)

04 - Marie-Antoinette Beny (Adjointe au maire de Montrond-les-Bains)

05 - Ludovic Bouttet (Maire de Saint-Georges-de-Baroille)

06 - Marie-Thérèse Giry (Maire de Cezay)

Liste Groupe Socialiste :

01 - Jean-Claude Tissot (PS, sénateur sortant , conseiller municipal de Saint-Marcel-de-Félines)

02 - Isabelle Dumestre (PS, conseillère municipale de Saint-Étienne)

03 - Éric Michaud (PS, adjoint au maire de Riorges)

04 - Martine Roffat (DVG, maire de Saint-André-d'Apchon)

05 - Philippe Heitz (DVG, maire de Burdignes)

06 - Lorraine Roux (DVG, maire de Chausseterre)

Liste Europe Écologie Les Verts :

01 - Julie Tokhi (EÉLV, conseillère municipale de Saint-Étienne)

02 - Julien Chanelière (EÉLV, adjoint au maire de Rive-de-Gier)

03 - Patricia Simonin (EÉLV, conseillère municipale de Saint-Chamond)

04 - Gérard Peycelon (DVG, conseiller municipal de Sury-le-Comtal)

05 - Claire Peillod (DVG)

06 - Jean Duverger (EÉLV, conseiller municipal de Saint-Étienne)

Liste Parti Communiste Français :

01 - Cécile Cukierman (PCF, sénatrice sortante , conseillère régionale)

02 - Dominique Fraise (DVG, maire de Saint-Polgues)

03 - Linda Mollon (DVG, adjointe au maire de Saint-Etienne-le-Molard)

04 - André Vermeersch (DVG, maire de Saint-Régis-du-Coin)

05 - Christine Araneo (DVG, maire de Saint-Martin-d’Estréaux)

06 - Jean-Alain Barrier (DVG, maire de Farnay)

Liste La France Insoumise

01 - Ismaël Stevenson (LFI)

02 - Valentine Mercier (LFI)

03 - Olivier Decret (LFI)

04 - Ghislaine Jarrige (Parti Ouvrier Indépendant)

05 - Cyril Poncet (LFI)

06 - Coline Caniard (LFI)