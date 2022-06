Sept conseils qui feront peut-être de vous un génie

Vous avez toutes et tous en vous des graines de génie, qui pourraient vous amener à réaliser des choses incroyables mais que vous n'osez sans doute pas honorer (ou parce que la vie vous va très bien comme ça, après tout !). Vous vous imposez tellement de limites, par manque de confiance en vous ou bien parce que vous vous faites une idée toute faite du génie, que vous freinez peut-être, sans que vous le sachiez, ces nombreuses choses qui vous épanouissent…

Si la créativité est l'une des bases du génie, encore faut-il faire preuve d'une gymnastique des idées qui pourra mieux vous aider à concrétiser votre projet. Le principal travail à opérer consiste avant tout à mieux se connaître soi-même. Au micro de l'émission "Grand bien vous fasse", le psychiatre Patrick Lemoine , le psychologue José de Valverde et le designer Guillaume Lamarre vous donnent 7 ingrédients essentiels pour révéler le génie qui règne en vous .

1 - Principe de base : Le génie n'a rien à voir avec l'intelligence

Non, intelligence et génie ne vont pas forcément de pair. Avoir une idée de génie, c'est avant tout une capacité exceptionnelle à créer. Avoir du potentiel ne suffit pas, encore faut-il pouvoir l'exprimer, le concrétiser. C'est souvent là où les choses se compliquent puisqu'il faut avoir la volonté d'agir pour réaliser son œuvre et que celle-ci fasse suffisamment consensus pour être reconnue. Sans quoi les trois spécialistes admettent qu'on ne peut pas parler de génie. L'intelligence n'est donc absolument pas un critère fondamental selon Patrick Lemoine qui estime "qu'il existe des génies qui sont complètement cons, mais totalement créatifs dans certains domaines, et puis des gens très intelligents souvent conformistes qui n'ont aucune créativité et n'ont aucun génie. On ne peut pas dire que le QI garantit le génie, ça ne suffit pas".

2 - Faites preuve d'audace et osez casser les codes

Faites taire cette petite voix qui peut vous susurrer que c'est une idée absurde parce que votre idée ne collerait pas avec ce que pourraient penser les autres. Pour Patrick Lemoine, le génie "c'est quelqu'un qui engendre un truc complètement nouveau, qui se fiche de tout ce qui s'est passé avant et qui fait du neuf. Pour avoir du génie, il faut être capable d'avoir des intuitions géniales, des brèches intuitives qui se fichent des dogmes, passent de l'irrationnel au rationnel en se passant des codes. Le conformisme est l'ennemi du génie".

3 - Ne craignez plus les échecs

Une caractéristique des génies, c'est qu'ils apprennent à faire abstraction de l'échec et de la vision globale que lui porte généralement la société, souvent contre productive… Il faudrait cultiver une non-peur, apprivoiser l'idée qu'on puisse se tromper. Il faut, d'après José de Valverde, penser l'échec et la peur comme un point de relance : "au lieu de baisser les bras, les génies mettent tout en œuvre pour tirer profit de cet échec et de les transformer en tremplin. Il faut avoir conscience que la réussite n'arrive jamais du premier coup et faire preuve d'opiniâtreté et discipline".

4- Ne vous surestimez pas trop non plus

Attention toutefois à l'excès de zèle, prévient Guillaume Lamarre : "Il ne faut pas penser que l'audace à elle seule ou la persévérance va faire de vous un génie. Trop d'audace, trop de confiance peut s'avérer dangereux. Se surestimer c'est aussi prendre des risques. La recette du génie c'est d'être toujours équilibré sur le plan intérieur".

5 - Suivez votre propre modèle d'inspiration

Suivez un modèle de génie dans notre vie quotidienne dont le sens de la créativité peut vous inspirer à trouver le vôtre quel que soit le milieu que vous affectionner. C'est un excellent moyen selon Guillaume Lamarre de mieux vous comprendre vous-même : "Ils vous montrent une direction, puisqu'ils luttent avec les mêmes peurs que vous. Inspirez-vous de leur attitude, de leurs habitudes, de leurs sources d'inspiration".

6 - Soyez moins modestes, ça vous freine

Oui votre trop grande modestie pourrait freiner votre idée de génie… C'est, d'après Patrick Lemoine, l'une des choses qui stérilise le plus la créativité et le génie…

"Combien de personnes ont des super idées mais n'y croient pas… Il faut cultiver une certaine estime de soi, une idée de soi suffisamment élevée. Cette culture qu'on a d'être très humble, très modeste, doué de grandes vertus en société peut arriver à totalement annihiler psychologiquement des personnes qui, au contraire, ont un potentiel incroyable".

7 - Vivez votre passion à fond !

C'est donc là qu'il faut creuser selon José de Valverde puisque "la passion est l'une des grandes clés du génie et de la créativité, un moteur essentiel va vous permettre de limiter vos contraintes. Pourquoi ? Parce que vous le ferez par plaisir, vous ne comptez plus vos heures !"

