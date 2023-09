Sept façons de venir en aide aux Marocains, depuis la France

Plus de 2100 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé le Maroc vendredi soir. "Les prochaines vingt-quatre à quarante-huit heures seront cruciales pour sauver des vies", prévenait dimanche le Croissant-Rouge marocain. Beaucoup de survivants ont passé une troisième nuit dehors, alors que leur maison a été détruite ou abîmée par le séisme.

Tandis que les recherches se poursuivent, des équipes de sauveteurs, venues du Qatar, des Emirats Arabes-Unis et de l’Espagne sont arrivées sur place, autorisées par le pouvoir marocain. Les sauveteurs français attendent encore le feu vert du gouvernement. Reste que, quelques heures après le tremblement de terre, un grand mouvement de solidarité s’est lancé. Voici sept façons de venir en aide aux Marocains.

Donner à la Fondation de France

Depuis le séisme au Maroc, la Fondation de France a "collecté un petit peu plus d'un million d'euros" pour venir en aide aux populations touchées, a indiqué sur France Inter lundi matin Karine Meaux, sa responsable des urgences. "Aujourd'hui, l'argent qui est envoyé va servir à acheter à manger, à boire, des matelas", explique l'humanitaire. "C'est vraiment la priorité", puisque "les gens ont tout perdu, les maisons se sont écroulées". Mais il faut aussi "qu'on pense à la prochaine étape", souligne-t-elle. "L'hiver va arriver très vite", de ce fait "ça n'a pas de sens, aujourd'hui, par exemple, de distribuer des tentes qui ne seront plus appropriées dans trois ou quatre mois".

Pour faire un don, cliquez sur ce lien

Donner au Secours populaire

Dans un communiqué, le Secours populaire français annonce que 50.000 euros issus de son "fonds d'urgence" ont été débloqués. Cet argent permettra de "venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu". L'association assure que "l'accompagnement des personnes les plus fragiles" se fera nécessairement "dans la durée", souligne l'association qui "lance un appel pressant à la solidarité et au soutien financier pour les victimes de cette catastrophe".

L'urgence est de trouver "un abri pour les habitants qui ont tout perdu", "des produits de première nécessité" et d'apporter une "prise en charge psychologique à ces personnes qui sont touchées de plein fouet", ajoute Ismaïl Hassouneh, secrétaire national du Secours populaire français, interrogé sur franceinfo.

Pour faire un don, cliquez sur ce lien

Donner à l'Unicef

Le fonds des Nations unies pour l'enfance, l'Unicef, rappelle que "les enfants sont toujours parmi les plus vulnérables", lors de "toute situation d’urgence". L’association assure que ses "équipes, déjà actives au Maroc depuis de nombreuses années, sont prêtes à répondre aux besoins des enfants et de leur famille suite au tremblement de terre".

Pour faire un don, cliquez sur ce lien

Donner à la Croix-Rouge

La Croix-Rouge française a ouvert une section "Urgence Maroc" sur son site internet. "Les équipes du Croissant-Rouge marocain sont à pied d'œuvre (…) afin d'évaluer la situation et apporter une aide aux personnes touchées, assurer les premiers secours et offrir un soutien psychosocial aux personnes fortement choquées", écrit la Croix Rouge dans un communiqué.

L’appel aux fons lancée permettra d’un premier temps de fournir des "produits de première nécessité". Au vu des dégâts "considérables", il faudra "anticiper un accompagnement qui va s'inscrire dans la durée", alerte la Croix-Rouge, qui ne sollicite que des dons financiers et refusera les dons en nature. Un concert caritatif en direct du dôme de Paris en partenariat avec la Croix-Rouge française sera diffusé mercredi soir sur la chaîne M6.

Pour faire un don, cliquez sur ce lien

Donner à l'ONG Care

L’ONG Care a mis en place une plateforme de dons dédiée à l’urgence au Maroc. "Les équipes de Care sur le terrain s’efforcent de fournir de l’eau, de la nourriture et des soins médicaux d’urgence aux survivants", précise l’organisation, l’un des plus grands réseaux humanitaires au monde. L’association va d’abord livrer des repas chauds, de l’eau potable, proposer des soins médicaux, avant de proposer "une aide de long terme pour aider à la reconstruction"

Pour faire un don, cliquez sur ce lien

Donner à la Banque alimentaire du Maroc

L’association d’utilité publique a publié un message samedi sur le réseau social X, et laissé des coordonnées bancaires.

Donner auprès d'initiatives locales

Des initiatives au niveau local sont également organisées, avec des appels aux dons financiers, matériels et de denrées alimentaires. Elles émanent de personnalités publiques, d’associations et de collectivités. Selon France Bleu, c’est le cas en Pays de Savoie , à Toulouse , en Picardie , en Limousin , en Champagne-Ardenne , dans la Loire , dans la Drôme , à Nancy , en Côte d’Or , à Marseille , en Normandie , en Alsace , en Picardie . Pour rappel, un don permet d’accéder à une réduction d’impôt de 75% de son montant jusqu’à 1.000 euros. Pour un montant supérieur, la réduction est de 66% dans la limite de 20% de son revenu imposable.