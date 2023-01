Sept personnalités évoquent les figures féministes qui les inspirent

Vous découvrirez ainsi que certains modèles peuvent porter cet engagement sans cesse renouvelé au fil des générations, de manière positive.

L'historienne, professeure émérite d’histoire contemporaine à l'université Paris-Diderot, a choisi Simone de Beauvoir :

"La figure féministe qui m'inspire le plus, c'est Simone de Beauvoir, à la fois par sa vie très libre et par son œuvre, et notamment 'Le Deuxième Sexe', 1949. Livre essentiel qui analyse comment les idées d'inégalité se sont mises en place et qui donne des instruments pour les combattre. Et ce texte est toujours d'une grande actualité."

La chanson : l'hymne du féminisme

La comédienne a choisi Ernestine Ronai : "Elle est une militante féministe extraordinaire qui continue chaque jour à mener son combat. J'ai une admiration sans borne pour elle."

et Diariata N'Diaye : "C'est une femme qui incarne le combat contre les violences faites aux femmes, avec une énergie phénoménale."

La chanson : Un violeur sur ton chemin (Hymne féministe venu du Chili)

Leïla Slimani, à propos de la figure féministe qui l'inspire le plus : "Elle n'a pas de nom, n'a pas de visage, n'a pas de corps [...] ce sont toutes les femmes."

La chanson : Respect d'Aretha Franklin

La philosophe a choisit une pionnière du militantisme féministe, Hubertine Auclert : "Elle avait compris, je crois, que l'universel ne pouvait se limiter à l'humanité masculine."

La chanson : La femme grillagée de Pierre Perret

La journaliste a choisi Virginie Despentes : "Elle est vraiment libre et donc vraiment féministe, au sens d'émancipée de tout, voire complètement punk. Et ça, c'est plutôt jouissif. Elle est libre de toute chapelle, de tout dogme et surtout du regard de l'autre."

La chanson : La grenade de Clara Luciani

L'autrice a choisi Gisèle Halimi : "La figure féministe qui m'inspire le plus, c'est Gisèle Halimi, parce qu'elle a mené toute sa vie le combat pour l'égalité. Elle l'a non seulement pensé et théorisé, mais elle l'a vécu, elle l'a mené très concrètement. Elle a réussi à faire bouger les choses, elle a changé la vie et pour ça, elle mériterait d'avoir sa place au Panthéon."

La chanson : Résiste de France Gall

La psychanalyste a elle aussi choisi Simone de Beauvoir : "La figure féministe qui m'avait inspirée était Simone de Beauvoir. Je lui ai dédié la conclusion de ma trilogie 'Le Génie féminin', consacré à Hannah Arendt, Melanie Klein et Colette. Moi, personnellement, je m'inspire de chaque geste de liberté qui transforme une femme. Peut-être parce que je suis psychanalyste."

Le choix musical : Martha Arguerich , la toccata en do mineur de Bach