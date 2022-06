Sept livres qu'il faut absolument lire cet été

Voici les sept ouvrages qui ont unanimement conquis les critiques du Masque & la Plume cette saison :

"Tout comme toi" de Nick Hornby "Guerre" de Louis-Ferdinand Céline "Le Jeune homme" d'Annie Ernaux "Correspondance avec des écrivains" de François Truffaut "Reine du réel" de Nancy Huston "Nom" de Constance Debré "Le Grand Monde" de Pierre Lemaitre

Voici ce qu'en ont pensé Elisabeth Philippe (L'Obs), Olivia de Lamberterie (Elle), Nelly Kapriélan (Les Inrockuptibles), Frédéric Beigbeder (Figaro-magazine), Arnaud Viviant (Transfuge), Patricia Martin (France Inter), Jean-Claude Raspiengeas (La Croix).

"Tout comme toi" de Nick Hornby

Toute sa vie Lucy a suivi une route tracée d’avance, notamment en matière d’amour. Elle a rencontré un homme qui lui ressemblait ; ils se sont mariés et ont eu deux enfants. Sauf qu'aujourd’hui, Lucy est une enseignante de quarantenaire, divorcée, avec deux fils à charge. Lucy sent ses certitudes vaciller. Mais elle rencontre Joseph, 22 ans, derrière le comptoir de la boucherie de son quartier bobo londonien, sans pourtant chercher l’amour. Tous les oppose, il n’a rien du candidat idéal. Et pourtant. Une comédie sociale et romantique, sur fond de Londres déchirée par le Brexit.

📖 LIRE - "Tout comme toi" de Nick Hornby (Stock)

Elisabeth Philippe : "Une très bonne comédie romantique à l'anglaise, dans l'esprit de "Coup de foudre à Notting Hill" ou "Love Actually".

Patricia Martin : "Un livre réjouissant, revigorant avec des phrases sensationnelles sur la difficulté du quotidien".

"Guerre" de Louis-Ferdinand Céline

Parmi les manuscrits de Louis-Ferdinand Céline récemment retrouvés figurait une liasse de deux cent cinquante feuillets révélant un roman dont l’action se situe dans les Flandres durant la Grande Guerre. Voici la transcription d'un manuscrit de premier jet, écrit deux ans après la parution de "Voyage au bout de la nuit" (1932). Céline lève le voile sur l’expérience centrale de son existence : le traumatisme physique et moral de la guerre, tout en suivant la convalescence d'un brigadier depuis le moment où, gravement blessé, il reprend conscience sur le champ de bataille jusqu’à son départ pour Londres.

📖 LIRE - "Guerre" de Louis-Ferdinand Céline (Gallimard)

Élisabeth Philippe : "Un texte stupéfiant, très expressionniste, plein d'expressions folles".

Nelly Kapriélan : "Une bouffée d'oxygène, une écriture authentique sur l'horreur de la guerre, par laquelle l'auteur invente son propre langage littéraire".

Arnaud Viviant : "C'est du très grand Céline. L'écrivain n'a jamais été aussi moderne".

Olivia de Lamberterie : "À lire tout haut ! Plus on avance dans le livre, plus l'écriture est fluide".

"Le jeune homme" d'Annie Ernaux

En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation qu'elle a vécue avec un homme de trente ans de moins qu’elle. Une expérience qui la fit redevenir celle qu'elle était dans sa jeunesse. Un voyage dans le temps qui lui permit de franchir une étape décisive dans son écriture. Un texte dans lequel elle livre son rapport au temps et à l’écriture.

📖 LIRE - "Le jeune homme" d'Annie Ernaux (Gallimard)

Jérôme Garcin : "Un petit trésor".

Olivia de Lamberterie : "Un livre sublime" sur un amour vécu comme un défi vis-à-vis de la société".

Elisabeth Philippe : "Une vraie réflexion sur l'écriture et le transfuge de classe".

"Correspondance avec des écrivains" : François Truffaut

Depuis sa première lettre de jeune cinéphile à Jean Cocteau, en 1948, jusqu’à sa disparition prématurée en 1984, François Truffaut partage son goût commun pour la littérature et le cinéma. Le cinéaste s’y réinvente une famille auprès de ses écrivains, éditeurs de prédilection et les auteurs qu’il veut adapter à l’écran. Ce sont les coulisses de la création, les passions des tournages comme ses remises en question.

📖 LIRE - François Truffaut : "Correspondance avec des écrivains" (Gallimard)

Jean-Claude Raspiengeas : "On est stupéfait de voir la qualité de l'écriture du cinéaste".

Arnaud Viviant salue "les correspondances du plus littéraire des cinéastes de la Nouvelle vague"

Olivia de Lamberterie : "Tout est bien !"

"Reine du réel" de Nancy Huston

Grisélidis Réal, écrivaine et prostituée suisse, a fui le milieu où elle est née pour mener une vie libre, marquée par des histoires avec des hommes violents, des fausses couches, mais une vie illuminée par l’engagement militant au nom des travailleuses du sexe. À l’aune de ce destin, Nancy Huston questionne le sien. Une déclaration d’admiration qui révèle une grande artiste de la fin du XXe siècle dont la modernité de pensée annonce les débats contemporains.

📖 LIRE - "Reine du réel" de Nancy Huston (Éditions du Nil)

Frédéric Beigbeder : "C'est un ouvrage courageux".

Patricia Martin : "Une écriture incandescente".

Elisabeth Philippe : "C'est un parallèle entre deux destins, plein de verve, porté par la rage de Grisélidis Réal".

"Nom" de Constance Debré

L'auteure poursuit son autofiction, sa déconstruction intérieure au ton musclé, son refus des normes à commencer par celles induites par son propre nom. Un dépouillement par lequel elle entend faire l'apprentissage de sa propre grandeur individuelle.

📖 LIRE - "Nom" de Constance Debré (Flammarion)

Nelly Kapriélan : "C'est un manuel de survie, d'art de vivre".

Elisabeth Philippe : "Une formidable déclaration d'indépendance intérieure, excellente pour réussir à faire le vide, et savoir exister librement".

Olivia de Lamberterie : "C'est l'amour à l'état pur. L'histoire magnifique d'une fille qui fuit pour ne pas devenir folle".

"Le Grand Monde" de Pierre Lemaitre

Après la trilogie des "Enfants du désastre", situé pendant l'entre-deux-guerres, nous voici pendant la période des Trente Glorieuses. Nous sommes en 1948, centré, au début, autour de la famille Pelletier, installée à Beyrouth, où le patriarche a transformé une modeste savonnerie en "fleuron de l'industrie libanaise". Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, un journaliste ambitieux, une mort tragique, un sale trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, le retour du passé, un parfum d’exotisme. Et quelques meurtres.

📖 LIRE - "Le Grand monde" de Pierre Lemaître (Calmann-Lévy)

Elisabeth Philippe : "Un grand travail d'artisanat, très agréable et sans prétention littéraire démesurée".

Patricia Martin : "C'est addictif ! Il y a beaucoup d'inattendu avec de très belles scènes".

Jean-Claude Raspiengeas : "Une saga familiale absolument parfaite, le rythme, les personnages, les situations, les références, les engagements…"

