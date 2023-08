Sept questions sur les modalités exactes de l'interdiction de l'abaya à l'école décidée par le gouvernement

À une semaine de la rentrée scolaire, la décision du gouvernement d'interdire l'abaya à l'école soulève plusieurs interrogations. Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a donné lundi quelques précisions lors de sa conférence de presse de rentrée. Il a expliqué qu'un "ensemble de textes" seront transmis "dans les prochains jours" aux chefs d'établissement pour les guider dans la mise en œuvre de cette décision, prise au nom du principe de laïcité.

Qu'est-ce que l'abaya ?

L'abaya est une longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) estime qu'il ne s'agit pas d'un signe religieux musulman, mais les spécialistes du sujet sont divisés. Pour Iannis Roder, membre du Conseil des sages de la laïcité, interrogé par Le Parisien , "cette tenue n'a rien à faire à l'école", car "son port conduit 'à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse".

Haoues Seniguer, maître de conférence à l'IEP de Lyon et spécialiste de l'islamisme, estime cependant auprès de l'AFP que l'abaya, "est beaucoup plus ambivalent qu'un voile". "En contexte arabe ou dans les pays du Golfe", l'abaya "n'est pas fondamentalement ou initialement un vêtement religieux", rappelle-t-il. "La meilleure manière pour savoir si c'est religieux ou pas, c'est de savoir le sens que donnent à ce vêtement celles qui le portent."

Le qamis est-il concerné ?

Dans ses prises de parole, le ministre de l'Éducation nationale évoque au même titre que l'abaya le qamis, vêtement long traditionnel porté par les hommes.

Pourquoi le gouvernement veut-il les interdire ?

Le gouvernement a tranché : aller à l'école en abaya est "un geste religieux, visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'École", avait estimé le ministre de l'Éducation nationale cet été. "Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable d'identifier la religion des élèves en les regardant ", a-t-il expliqué dimanche sur TF1. Cette décision d'interdire l'abaya a donc été prise au nom de la laïcité.

"Ces derniers mois, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les qamis qui ont fait leur apparition - et se sont installés parfois - dans certains établissements", a fait valoir le ministre. Ces atteintes à la laïcité ont augmenté de 120 % entre l'année scolaire 2021/2022 et 2022/2023, selon une note des services de l'État. Le port de signes et tenues, qui représente la majorité des atteintes, a quant à lui augmenté de plus de 150 % tout au long de la dernière année scolaire.

Depuis plusieurs mois, les syndicats de chefs d'établissement demandaient donc des "consignes claires" sur ces tenues, estimant que leur appréciation ne pouvait pas "être soumise à l'interprétation".

Que dit la loi aujourd'hui ?

En France, selon la loi du 15 mars 2004, "dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit". Une circulaire du 18 mai 2004 précise que "les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive".

Une circulaire publiée en novembre dernier considère par ailleurs l'abaya - ainsi que les bandanas et les jupes longues - comme des tenues pouvant être interdites si elles sont "portées de manière à manifester ostensiblement une appartenance religieuse". Cette circulaire précise que le Conseil d'État distingue les signes ou tenues qui manifestent "par leur nature même, une appartenance religieuse", et ceux qui "peuvent le devenir" en raison "du comportement de l'élève". "Dans les deux cas, ils sont interdits", indique-t-elle, ajoutant que "plusieurs éléments d'appréciation peuvent être pris en compte", tels que la "permanence du port" et la "persistance du refus de l'ôter".

Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre pour l'interdire ?

L’interdiction de l'abaya ne se traduira pas dans la loi. Selon Gabriel Attal, il s’agit plutôt de donner des règles claires au niveau national pour aider les chefs d’établissement. Ils recevront "dans les prochains jours un ensemble de textes" visant à les guider pour faire face à certaines situations. "Un point de la circulaire publiée l'an dernier nécessite d'être précisé, sur la question du port de l'abaya et du qamis, et donc il y aura une note de service qui viendra préciser ce point", a indiqué le ministre.

Aussi, le "vade mecum de la laïcité, élaboré avec le Conseil des sages de la laïcité", sera "actualisé pour tenir compte de certaines situations précises, concrètes dans lesquelles certaines équipes pédagogiques pourraient se trouver au moment de la rentrée, notamment au sujet de l'abaya et du qamis". Le ministre veut aussi écrire une lettre adressée aux parents.

En plus de cet ensemble de textes, le ministre veut "mettre en place une procédure d'accompagnement humain pour les établissements les plus confrontés à cette situation à la rentrée, avec des équipes laïcité et valeurs de la République des rectorats, des formateurs laïcité, jusqu'au recteur et au Dasen, qui se déplaceront dans les établissements pour gérer la rentrée avec eux, faire de la pédagogie".

Gabriel Attal a par ailleurs promis de former "aux enjeux de laïcité 300.000 personnels par an jusqu'en 2025" et l'ensemble des 14.000 personnels de direction "avant la fin de l'année".

Comment les personnels de l'Éducation nationale réagissent-ils ?

"La consigne n'était pas claire, désormais elle l'est et nous nous en félicitons", a réagi auprès de l'AFP Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation Nationale. "Maintenant que le message est énoncé, il faut que cela se mette en œuvre dans les établissements (...) il ne faut pas que les chefs d'établissement soient seuls face aux abayas", a-t-il ajouté.

Cette interdiction est "un soulagement pour de nombreux collègues" a pour sa part assuré sur franceinfo Didier Georges, proviseur d'un lycée parisien et membre de la commission "Vie syndicale" et co-président de l'observatoire de la laïcité du syndicat SNPDEN-UNSA.

Mais "ce n'est pas le problème principal à l'école", a rappelé sur France Inter Sophie Vénétitay, secrétaire générale du syndicat de professeurs Snes-FSU. "Il faut quand même se rappeler qu'on prépare une rentrée où l'on manque de professeurs, où l'on a des classes surchargées, et c'est bien ça le véritable problème."

Elle craint aussi une mesure contre-productive : "Ce qu'on voit sur le terrain, c’est que dans 95 % des cas, ces situations se dénouent par le dialogue. Ça permet d'éviter que ces élèves et ces familles quittent l'école publique et aillent dans le privé confessionnel. Il n'y aurait rien de pire que ça conduise au départ de ces élèves : là, ce serait une véritable défaite pour l'école de la République."

Quelles sont les réactions politiques ?

À gauche, la députée insoumise Clémentine Autain s'est indignée de "la police du vêtement", jugeant "anticonstitutionnelle" l'annonce de Gabriel Attal, "contraire aux principes fondateurs de la laïcité. Symptomatique du rejet obsessionnel des musulmans. À peine rentrée, la macronie tente déjà de prendre le RN par la droite".

Le chef de file LFI Jean-Luc Mélenchon a lui aussi déploré que la rentrée scolaire soit "politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion". La députée écologiste Sandrine Rousseau a, elle, dénoncé "le contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles".

En revanche , le communiste Fabien Roussel a dit "approuver" cette interdiction. "Les chefs d'établissement avaient besoin de consignes claires", a-t-il déclaré sur Sud Radio. Le député socialiste Jérôme Guedj a lui aussi validé cette interdiction en affirmant que "notre boussole, c’est l’interdiction des signes ostensibles à l’école" et que "dès l’instant où l’abaya ou le qamis sont portés dans une dimension ostentatoire", il faut "les interdire comme la loi de 2004 le permet, sans difficultés majeures".

La décision a en revanche été applaudie à droite, le président des Républicains Éric Ciotti en tête : "Nous avions réclamé à plusieurs reprises l'interdiction des abayas dans nos écoles. Je salue la décision du ministre de l'Éducation nationale qui nous donne raison."

"Il était temps que le ministre de l'Éducation nationale se saisisse du sujet, ne serait-ce que pour venir en aide à tous les chefs d'établissement, aux proviseurs et aux professeurs", s'est aussi satisfait l'eurodéputé François-Xavier Bellamy sur Europe 1.