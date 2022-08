Serena Williams : les dix prises de position qui ont fait d'elle une icône féministe et antiraciste

On dit souvent qu’en termes d’engagement, les actes valent mieux que des paroles. Serena Williams en sait quelque chose. Tout au long de sa carrière, la star de tennis américaine, qui s’apprête à prendre sa retraite, s’est illustrée sur et en dehors des cours. Ces 27 dernières années, elle a remporté 23 titres du Grand Chelem, un record depuis le début de l’ère Open, et quatre titres olympiques. En parallèle, elle est devenue une véritable businesswoman et a pris position de nombreuses fois, pour défendre les droits des femmes et de la communauté noire. Retour sur dix moments clés qui ont fait de Serena Williams une icône féministe et antiraciste.

"Je ne vais pas rester silencieuse" : elle prend position contre les violences policières aux États-Unis

Engagée dans le mouvement "Black Lives Matter", créé en 2013 et qui ressurgit durant la campagne présidentielle américaine de 2016, Serena Williams prend la parole sur Facebook et raconte une histoire personnelle. Le 27 septembre 2016, elle demande à son neveu de 18 ans de la conduire à ses rendez-vous pour pouvoir travailler sur son téléphone durant le trajet. Elle aperçoit alors un policier au loin et vérifie qu'ils ne sont pas en excès de vitesse. Puis elle se souvient subitement de "l’horrible vidéo" de l’affaire Philando Castile, un homme noir abattu par balles alors que sa petite amie filmait la scène depuis le siège passager. "J’ai regretté de ne pas avoir pris le volant. Je ne me le pardonnerais jamais s’il arrivait quelque chose à mon neveu", écrit alors Serena Williams, en comparant la scène. Elle poursuit : "Pourquoi dois-je encore y penser en 2016 ? N’avons-nous pas traversé suffisamment de choses, ouvert assez de portes, impacté des milliards de vies ?". Elle conclut en citant Martin Luther King : "Il arrive un moment où le silence est une trahison. Je ne vais pas rester silencieuse, Serena."

Dans une lettre ouverte, elle appelle les femmes à "faire tomber les barrières"

Fin 2016, alors qu’elle a déjà construit une incroyable carrière et qu'elle a glané 38 titre du Grand chelem, elle est encore victime de sexisme. Elle publie donc une lettre ouverte dans "Porter Magazine", à l’occasion d’une édition spéciale sur les femmes influentes. Celle-ci est repartagée par des médias du monde entier (disponible ici en français et ici en anglais). Elle s’adresse "à toutes les femmes incroyables qui visent l’excellence" et les invite à "poursuivre leurs rêves avec une résilience inébranlable", à "continuer à viser les étoiles". Elle s’insurge déjà sur "le sujet de l’égalité des salaires" et sur le fait qu'on "rappelle constamment" aux femmes "que nous ne sommes pas des hommes, comme si c’était un défaut".

Petite "mon rêve était de devenir la meilleure joueuse de tennis au monde. Pas la meilleure joueuse "femme" de tennis au monde", écrit-elle encore. "Les femmes doivent faire tomber de nombreuses barrières sur leur route vers le succès. (...) En faisant cela, nous habiliterons la prochaine génération de femmes à être aussi puissantes que nous lorsqu'elles poursuivront leurs rêves", conclut-elle.

"Je ne m'excuserai pas" : elle danse dans un clip féministe de Beyoncé

Toujours en 2016, Serena Williams fait une apparition dans la chanson "Sorry" de Beyoncé. "Sorry, I ain’t sorry" - "désolée, je ne m’excuserai pas" - chante l’icône pop sur ce titre résolument féministe, qui commence par ces mots : "Et donc que vas-tu dire à mes funérailles, maintenant que tu m’as tuée ? ". Serena Williams y apparait en body noir et enchaîne déhanché sensuel et twerk, dans un clip où seules des femmes apparaissent. Serena Williams, qui déjoue ici l'image d'athlète surpuissante, de "machine" dont on l'a souvent taguée, raconte avoir accepté ce projet car elle connaissait bien le réalisateur et la chanteuse. Beyoncé lui a proposé de tourner sur cette chanson car elle parle " de force et de courage, soit la manière dont nous te voyons ". La chanson fait partie de l'album Lemonade, disque féministe et politique qui soutient le mouvement "Black Lives Matter".

"Laisse-moi tranquille" : elle remet en place John Mc Enroe

En juin 2017, alors que Serena Williams a pris une pause dans sa carrière pour donner naissance à sa première fille, le tennisman américain John Mc Enroe déclare à son sujet sur la radio américaine : "Si elle jouait sur le circuit masculin, elle serait aux alentours de la 700e place mondiale". Il ajoute : "Cela ne veut pas dire que je ne considère pas Serena comme une joueuse bien au contraire, et je pense qu’elle pourrait battre, un jour, certains joueurs, car elle a une incroyable force mentale (…) mais si elle devait jouer sur le circuit masculin tous les jours, cela serait une autre histoire."

Serena Williams répond 24 heures après dans un tweet cinglant : "Cher John, je t'adore et te respecte, mais s'il te plait, s'il te plait, laisse-moi tranquille avec tes déclarations qui ne sont pas étayées par des faits". Elle ajoute : "Je n'ai jamais joué contre un joueur classé (du circuit masculin) et je n'en ai pas le temps. Respecte-moi et ma vie privée au moment où j'attends un enfant. Bonne journée."

"Récupérons ces 37 centimes !" : une tribune contre les inégalités salariales

Le 31 juillet 2017, à l’occasion de la journée du salaire équitable pour les femmes noires, Serena Williams publie une tribune sur le site du magazine économique américain Fortune . Elle rapporte qu’à poste égal, une femme noire gagne 17% de moins qu’une femme blanche, et 37% de moins d’un homme blanc (contre "seulement" 20% de moins pour une femme blanche), selon les chiffres de l’association américaine "National Women’s Law center". "En grandissant, je me disais que je ne pourrais pas réaliser mes rêves car j'étais une femme, et surtout à cause de ma couleur de peau. J'ai été traitée injustement, j'ai subi des remarques irrespectueuses de la part de mes collègues masculins, et j'ai été sujette à des remarques racistes lorsque j'étais sur le court de tennis", témoigne-t-elle à cette occasion. Elle appelle ainsi les femmes noires à "récupérer leurs 37 centimes".

Elle met sa carrière en pause pour donner naissance à sa fille

Fait peu commun chez les athlètes, Serena Williams fait, en 2017, une pause dans sa carrière pour donner naissance à sa fille Olympia. Elle revient rapidement au plus haut niveau, malgré un accouchement difficile, où elle doit subir une césarienne en urgence et souffre d’une embolie pulmonaire. Si elle confie alors au magazine Vogue que prendre sa retraite pour suivre Alexis Ohanian, le père de sa fille, à San Francisco et "être juste une mère" serait très tentant, elle annonce qu’elle continue bien sa carrière pour le moment "Ça va peut-être sans dire, mais je veux absolument gagner plus de Grands Chelem", déclare-t-elle alors, ajoutant "je pense qu’avoir un enfant va m’aider". A 35 ans, elle refuse de devoir choisir entre vie personnelle et vie professionnelle, et prouve que même avec une carrière exigeante, il est possible de mener les deux de front. Encore un message féministe !

"Vous ne pouvez pas lui enlever ses super pouvoirs" : elle enfile une combinaison "Black Panther"

En mai 2018, elle se présente à Roland Garros avec une tenue conçue par son équipementier Nike, une combinaison intégrale noire avec un parement rouge. Celle-ci est directement inspirée du film "Black Panther", qui met en scène un superhéros noir. Elle dit se sentir dedans "comme une princesse guerrière". Toutefois, la tenue fait sensation, et malgré le fait qu’elle l’a porte surtout pour des raisons médicales – pour favoriser sa circulation sanguine, après son accouchement difficile - le président de la Fédération Française de Tennis, Bernard Giudicelli, lui interdit de la porter de nouveau. Il déclare : "Je crois qu'on est parfois allé trop loin. Il faut respecter le jeu et l'endroit. Tout le monde a envie de profiter de cet écrin." Les fans s’insurgent sur les réseaux sociaux contre ses propos, à l'image de la journaliste féministe Mona Chollet qui écrit sous la nouvelle : "Parler d'une des plus grandes joueuses de l'histoire comme un proviseur parle d'une lycéenne indisciplinée. Considérer que les femmes ont le devoir de faire joli, et que joli = jupette".

L’équiipementier Nike publie alors une photo de la joueuse, avec la légende suivante : "Vous pouvez retirer son costume à un superhéros, mais vous ne pouvez pas lui enlever ses super pouvoirs". En conférence de presse, la championne calme le jeu et indique qu’elle ne portera plus la combinaison. La star, qui possède elle-même une marque de vêtements, se défend avec un humour ravageur : "when it comes to fashion, you don’t want to be a repeat offender" ("quand il s’agit de mode, vous n’avez pas envie de faire deux fois le même faux pas").

"Qu’en est-il des abus que vous ne pouvez voir ?" : elle tourne un clip contre les violences économiques

Toujours en 2018, Serena Williams s’engage dans une campagne contre les violences économiques, présentes dans 99% des cas de violences domestiques, selon la Fondation All State. Dans le clip de cette organisation, Serena Williams, qui semble se préparer pour un match de tennis, déclare : "Si je boitais sur le court, vous le remarqueriez. Si j’avais un œil au beurre noir et des os cassés, vous le remarqueriez. (…) Mais qu’en est-il des abus que vous ne pouvez voir ?". Une phrase apparait alors : "les abus financiers sont une arme invisible". Dans le cadre de cette campagne dont elle est ambassadrice, la tenniswoman créé un sac à dos, disponible en édition limité, offert à chaque personne qui donne au moins 10 dollars dans une levée de fonds. Les dons sont ensuitee reversés à des organisations qui luttent contre les violences conjugales, rapporte le Huffington Post .

"Serena Ventures" : elle investit dans des entreprises fondées par des femmes

En 2019, Serena Williams, qui est également femme d'affaires, révèle qu'elle a lancé en 2014 un fonds d’investissement "Serena Ventures", qui a pour mission de "donner des opportunités aux entrepreneurs de nombreux secteurs." "Serena Ventures investit dans des entreprises qui associent leadership et diversité, ‘empowerment’, et créativité" déclare-t-elle. Elle participe également à la création de Bumble Fund, un fonds de starts-up créées par des femmes et des personnes issues de minorités.

"J'aimerais penser que grâce à moi, les femmes athlètes peuvent être elles-mêmes"

Dans une interview fleuve à Vogue , publiée ce mardi 9 août, Serena Williams revient en longueur sur les raisons qui l'amènent à annoncer sa retraite prochaine, certainement après l'US Open en septembre. Si elle dit "détester" cela, que sa gorge se serre et qu'elle en "pleure" quand elle y pense, elle se dit aussi "prête" à se consacrer désormais à sa famille, à bientôt 41 ans. "Si j'avais été un homme, je n'aurais pas à faire ce choix", écrit-elle, ajoutant "ce n'est pas juste", "je serais en train de jouer pendant que ma femme serait en train de travailler à agrandir notre famille." Toutefois, elle ajoute : "ne vous méprenez pas, j'adore être une femme et j’ai aimé chaque semaine de ma grossesse avec Olympia".

Dans l'une de ses dernières interviews en tant que joueuse de tennis et à l'heure du bilan de sa carrière, elle déclare : "J'aimerais penser que grâce à ce que je vais pu faire, les athlètes femmes peuvent être elles-mêmes sur le court. Qu'elles peuvent jouer avec agressivité, en montrant les poings. Qu'elles peuvent être fortes et magnifiques à la fois. Qu'elles peuvent porter ce qu'elles veulent, dire ce qu'elles veulent, botter des fesses et être fières de tout cela." Elle conclut : "J'aimerais penser que je suis passée par des étapes difficiles en tant que joueuse de tennis professionnelle, afin que cela soit plus facile pour la génération future."