Serena Williams va prendre sa retraite, sa carrière en cinq chiffres ébouriffants

Coup de tonnerre sur les courts. Sur Instagram, via une interview fleuve au magazine Vogue , la star américaine de tennis Serena Williams, âgée de 40 ans, annonce que "le compte-à-rebours est enclenché" et qu'elle partira bientôt à la retraite. "Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu sait que j'aime le tennis", explique-t-elle. Elle ajoute qu'elle souhaite désormais "se concentrer sur son rôle de maman, ses objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena". Voici cinq chiffres sur l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, joueuse de tennis de l'histoire.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

23 titres du Grand Chelem

Serena Williams a remporté 23 titres du Grand Chelem en simple, un record hommes et femmes confondus depuis le début de l'ère Open (1968). Elle a ainsi remporté 7 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 7 Wimbledon et 6 US Open. Elle devance Rafael Nadal et Steffi Graph (22 titres chacun), ainsi que Roger Federer et Novak Djokovic (20 titres chacun). Elle n'est plus qu'à une longueur de la joueuse de tennis la plus titrée de l'histoire de ce sport, Margaret Smith Court, qui a remporté 24 titres entre l'ère amateur et l'ère Open. Serena Williams a également remporté 14 titres du Grand Chelem en double avec sa sœur aînée Venus Williams, et deux en double mixte, soit 39 titres en tout.

Publicité

4 médailles d'or olympiques

Serena Williams a également remporté quatre médailles d'or olympiques, trois en double dame avec sa sœur en 2000, 2008 et 2012 et un titre en simple lors des Jeux Olympiques de Londres (2012). Elle est ainsi la première joueuse de l'histoire à avoir remporté tous les titres majeurs, tournois grands chelems et JO, en simple comme en double.

319 semaines comme numéro n°1 mondiale

Serena Williams a passé plus de 6 ans dans le fauteuil n°1 mondiale, entre 2002 et 2017. Elle est ainsi la troisième joueuse restée le plus longtemps en tête du classement WTA derrière Martina Navratilova (332 semaines) et Steffi Graf (377). Elle détient également le record de semaines consécutives à la tête de ce classement (186 semaines), ex-aequo avec Steffi Graf.

94,5 millions de dollars de prix

Serena Williams a remporté 94,5 millions de dollars de "prize money", l'argent remporté lors de ses victoires en tournoi. Elle est ainsi la femme qui a remporté le plus d'argent grâce à ses titres, derrière Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal chez les hommes.

27 ans de carrière

40 ans, dont 27 sur le court. Serena Williams fêtera ses 27 ans de carrière en septembre, et a ainsi réalisé l'une des plus longues carrières du tennis mondial. Elle avait fait ses débuts professionnels en septembre 1995 au tournoi de Québec. Elle était alors âgée de seulement 14 ans, et avait perdue contre sa compatriote américaine Annie Miller. Sa sœur ainée Venus Williams la devance toutefois en termes de longévité, puisqu'à 42 ans, elle n'a toujours pas annoncé sa retraite.