Séries Mania commence à Lille : notre quiz pour savoir si vous êtes incollable sur les génériques de séries

Ce vendredi, Lille accueille la nouvelle édition du festival Séries Mania. A cette occasion, le Tripostal de Lille organise une exposition intitulée "Don't Skip", consacrée exclusivement aux séquences que l'on voit ouvrir les séries : les génériques, de plus en plus souvent passés lorsque les téléspectateurs et téléspectatrices se lancent dans un "binge watching" devant leur plateforme de streaming.

L'exposition est l'occasion de revoir des dizaines de génériques cultes, mais aussi de découvrir leurs travaux préparatoires, leur mode de conception ou leur composition, car le générique est souvent la première porte d'entrée vers l'identité d'une série. Et avec l'avènement des séries à grand spectacle à la fin des années 2000, le souci apporté aux génériques de séries est croissant.

Testez vos connaissances

A cette occasion, France Inter vous invite à prendre part à un quiz composé de dix questions sur les grands génériques des séries télévisées. Saurez-vous démêler tous les pièges et identifier les petits secrets qui se cachent sous ces séquences bien connues ?

