Service national universel volontaire ou obligatoire, les contradictions du gouvernement

Le Service national universel sera-t-il obligatoire dans les mois à venir ? Dans un entretien accordé au média Brut, la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse Prisca Thévenot a mis la question sur la table. Elle souhaite travailler sur les modalités d’une "obligation", pourtant écartée début août. Une volte-face critiquée sur les réseaux sociaux. Rappelons que le SNU se décline en trois étapes : il comprend un séjour de cohésion de deux semaines, une mission d’intérêt général et si les jeunes le souhaitent, un engagement volontaire dans une structure associative ou de service public.

"Une obligation, qui sera une généralisation"

Interrogée par le média en ligne, Prisca Thévenot défend "une obligation, qui sera une généralisation" du dispositif. "Je dis qu'il faut que ça puisse être un passage républicain pour toute une génération. Il n'y a pas de tabous, il y a simplement de la réalité. Aujourd'hui, ma réalité, c'est de mettre en place toutes les modalités d'exécution pour qu'au niveau national et au niveau territorial, cela puisse être prêt pour une généralisation". Rapidement, sur les réseaux sociaux, ce revirement a été moqué.

Pas de calendrier annoncé

Mercredi, la secrétaire d’état a tenté de clarifier ses propos, sans évoquer l’obligation. Elle ne précise pas le calendrier. "Sur une date précise ou sur les modalités de décision, ce n'est pas l'enjeu du moment", a précisé Prisca Thévenot sur franceinfo mercredi. Pour elle, "de façon très claire, l'enjeu du moment c'est surtout d'expliquer ce qu'est réellement le service national universel", car "aujourd'hui, force est de constater qu'il est mal compris et souvent caricaturé".

"Est-ce que le service national universel a vocation à devenir un passage républicain pour chaque jeune de notre nation ? La réponse est oui", assure-t-elle. Sur cette ambition-là qui est portée depuis 2017, il n'y a pas de nouveauté, soyons très clairs. Il y a simplement une réaffirmation d'une volonté et d'une ambition pour tout notre pays".

"Rien de pire que de forcer un jeune"

Ses déclarations sont contradictoires avec les propos tenus le 4 août dernier, sur franceinfo. "Il n'y aurait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le SNU, ce serait même contre-productif, je pense", affirmait la secrétaire d’Etat. "Mettons en place tous les moyens pour que ce soit quelque chose de volontaire et de voulu".

Depuis la rentrée, une nouvelle déclinaison du Service national universel est expérimentée dans des lycées. Un séjour cohésion est proposé aux élèves de première année de CAP et de seconde. Ce sujet concerne des classes entières dans les établissements scolaires qui sont volontaires.

Les syndicats restent opposés à ce SNU

Lors de sa campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron évoquait déjà un "dispositif court , obligatoire et universel". Depuis sa mise en place en 2019, le SNU est un serpent de mer pour le gouvernement. Il ne concerne pour l'instant que des jeunes volontaires et sa généralisation se heurte à de vives résistances. Le nombre de jeunes volontaires reste mince : 32.000 en 2022, sur plus de 600.000 éligibles.

Le syndicat SNES-FUS, critique la position de la secrétaire d’Etat : "La jeunesse a besoin d'Ecole, pas de SNU !" Dans un communiqué paru en juin dernier, la Ligue des droits de l’Homme a réclamé l’abandon du SNU et dénoncé la "la militarisation de la jeunesse".

La possibilité d'un référendum

La présidente (Renaissance) de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a prôné au début du mois la tenue de référendums sur plusieurs questions, dont celle du SNU. S'"il ne s'agit pas de rétablir le service militaire", Yaël Braun-Pivet veut "imaginer, comme le gouvernement l'a fait avec le SNU, un temps où on réapprend à notre jeunesse des repères, où on leur permet d'être en mixité sociale, de sortir de leur milieu. Ca, typiquement, c'est quelque chose qui nous permettrait de faire nation, qui mériterait un grand débat national suivi d'un référendum".