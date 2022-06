Tourisme : netflix invite les touristes à decouvrir les coulisses de ses séries

Depuis quelques années, le tourisme de série TV est devenu un incontournable dans l’univers du voyage et les chiffres donnent le vertige. Après la diffusion de la série "Games Of Thrones", la fréquentation des localités ayant accueilli le tournage a grimpé en flèche : 38% d'augmentation rien qu’à Séville, et jusqu’à 130% à Almeria, dans le sud de l'Espagne.

À Paris, des "city tour" organisés par Netflix

À Paris, on n'en est pas encore là, mais le phénomène commence à se développer. Ce mois de juillet (11 au 19 juillet) la plateforme Netflix propose à ses abonnés de visiter gratuitement les quartiers qui ont servi de décors pour le tournage de deux de ses séries phares : "Emily in Paris" et "Lupin" avec Omar Sy.

Le système est simple : il suffit de s’inscrire sur le site du géant américain, et vous voilà parti pour deux heures (parfois plus !) de déambulation dans la capitale, avec un guide qui vous présentera les lieux de tournage, et vous délivrera des anecdotes sur la réalisation de la série. Il ne manquera pas non plus, bien entendu, de vous parler de la grande histoire de la capitale. Des propositions similaires sont faites pour découvrir le Madrid de la Casa de Papel et le Londres d'Enola Holmes.

À Paris, le guide François Vulliet mélange la grande histoire et les anecdotes sur les tournages de séries tournées dans Paris. © Radio France - Philippe Lefebvre

Les puristes pourraient y voir un mélange des genres contre nature. Mais François, l’un des guides travaillant sur cette opération, s'en défend : "Ce n’est pas contre nature, c’est un moyen malin de faire venir des gens dans des tours de découverte de Paris, des gens qui a priori ne seraient pas venus dans un circuit uniquement historique et très classique".

Et si l'opération est intéressante en terme d'image pour la plateforme américaine, qui fidélise ainsi ses abonnés en proposant des événements gratuits. C'est aussi bon pour l'économie française et plus particulièrement dans le secteur du tourisme.

Des retombées de plus de 15 millions d'euros depuis la diffusion de "Lupin"

Selon Audrey Sliwinski, en charge du projet des visites guidées, la seule diffusion de la première saison de "Lupin" aurait généré des retombées de l’ordre de 15,8 millions d’euros. Les ventes des romans de Maurice Leblanc (auteur des aventures d'Arsène Lupin), auraient été multipliées par dix depuis la diffusion de la série. Pour ce qui est d’"Emily in Paris", les aventures de la jeunes américaine dans le monde de la mode parisienne auraient fait progresser de 17% les intentions de départs des voyageurs brésiliens, de 13% celles des Américains et de 11% celles des Britanniques.

Seul bémol, tout le monde ne partage pas à Paris l’enthousiasme de Netflix, à l’image de la patronne de la "boulangerie moderne" lieu culte pour les fans d'"Emily in Paris", car c’est là que l’héroïne vient acheter ses viennoiseries. La commerçante apprécie de moins en moins que les touristes viennent photographier l’extérieur et parfois l’intérieur sa boutique, dans le 5e arrondissement. "Il y a des choses plus importante dans la vie qu’une série télé", lance-t-elle agacée, même si cela lui apporte une clientèle qui, il y a à peine deux ans, ignorait l’existence de cette petite boulangerie de quartier.