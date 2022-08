SEXO – Mieux que le consentement, si on passait à la conversation des sexes ?

À rebours du cliché éculé qui voudrait que le sexe soit meilleur si l’un domine l’autre, la philosophe Manon Garcia a publié La conversation des sexes (Flammarion). Un ouvrage où elle propose une jolie voie pour de nouveaux rapports sexuels respectueux, et dans l’égalité. Invitée de l’émission Sous le soleil de Platon, au micro de Charles Pépin, Manon Garcia a expliqué où sa réflexion sur la sexualité l’a menée, et proposé des pistes pour un « bon sexe » (au sens de « la vie bonne » des philosophes) entre égaux.

Le sexe serait-il sans foi ni loi ?

Au départ de l’intérêt de Manon Garcia pour l’égalité dans les rapports amoureux, il y avait cette idée répandue que le sexe entre égaux ne serait pas sexy. La philosophe s’est interrogée : « Pourquoi a-t-on tant de mal à considérer que l'égalité puisse être érotique ? Pourquoi tant de personnes si cultivées peuvent dire : « Le sexe est un endroit où il n’y a pas de culture », « Nous sommes des animaux », « Dans l’acte sexuel, on ne se respecte pas et on n’est pas obligés de faire attention les uns aux autres. ». La sexualité serait donc un endroit où l’on se lâche, où on est seulement des corps ? »

Consentement n’est pas contrat

Pour Manon Garcia, il y a un quiproquo. Consentement ne veut pas dire contrat : il n’y a pas d’obligation. « On ne peut pas dire à quelqu'un : « Je m'engage par contrat à coucher avec toi le jeudi soir ». Si on n'a plus du tout envie ce jour-là, l'autre dirait alors : « Mais tu as signé un contrat ! » ? On voit bien que cela ne fonctionne pas comme ça. Le consentement sexuel, c'est un autre type de consentement. »

Consentir vraiment

Manon Garcia propose de revenir à l’étymologie latine du mot consentement (cum sentire) et d’inclure dans la sexualité l’idée de sentir ensemble. « Au lieu de penser en termes de contrats, il faut réfléchir à ce qu’il se passe dans une interaction entre personnes qui « font du sexe », pour le dire à l'américaine. Pour schématiser : dans le sexe « Tinder », on se voit, on pense : « Je vais te faire telle chose, tu vas me faire ceci ». Le but est de maximiser son plaisir en minimisant les efforts à faire pour en donner. Un peu comme dans un échange de marchandises. » La philosophe voudrait aller contre cette idée de la négociation tout en conservant un aspect clé : la prise en compte de l'autre.

La conversation des sexes

Dans la conversation pendant l’acte sexuel, il y a l’idée que l’on « fait ensemble ». Manon Garcia pense qu’en parlant de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on désire et de ce qu'on ne désire pas, on apprend à connaître l'autre, mais on apprend aussi à se connaître soi-même. « La conversation des sexes, permet de prendre en compte ses goûts propres (« Ceci me tenterait bien »), mais aussi permet les différentes temporalités du consentement (« Je veux bien, mais maintenant, je ne veux plus », « Ce qui ne me disait rien, m’attire finalement »…). Ces conversations sexuelles peuvent être excitantes.» Elle poursuit : « Pour l’instant, ce sont des demandes orales, mais j’espère un monde où il suffira d'avoir un petit mouvement de recul face à quelque chose pour que l'autre reconnaisse qu’on n'a pas très envie de ce qui est en train de se passer. »

Les conditions d’une bonne conversation des sexes

Pour que cette conversation soit vraiment entre égaux, il faut que les femmes sortent de leur rôle « de gendarme ». Pour Manon Garcia, « pendant très longtemps, on a considéré que le consentement était l'affaire des femmes. Elles n'avaient qu'à dire « oui » ou « non », de toutes les façons, les hommes avaient toujours envie. La pression était sur les épaules des femmes. Je voudrais maintenant que le vrai poids du consentement dans les rapports hétérosexuels, en raison du patriarcat, soit plutôt sur les épaules des hommes. C’est à eux de créer les conditions pour que cette conversation puisse avoir lieu. »

Ecouter

Manon Garcia déplore : « Beaucoup d'hommes n'écoutent pas. Par exemple, et c'est très drôle, des études de l'OCDE, montrent que les femmes françaises sont celles qui connaissent la moins grande satisfaction sexuelle de tous les pays d'Europe. Alors que les hommes français pensent être de bons amants, ils sont catastrophiques ! »

Se libérer

Face à toutes les réserves que l'on peut opposer au vocabulaire du consentement, il continue d'être tant utilisé, c'est précisément parce qu'il contient quelque chose comme la promesse d'un érotisme entre égaux ou les consentements s'échangent plus, qu'ils ne se donnent unilatéralement » explique Manon Garcia. Pour la philosophe, « des égaux qui se parlent, ça fait partie du plaisir, du désir et de ce qu'il y a de beau dans la rencontre de leur corps. » Elle poursuit : « En se libérant, la femme va pouvoir être plus créative. Il y a des hommes qui aimeraient que leur compagne, ou la personne avec qui ils couchent, soient moins empêchée par le patriarcat. Par ailleurs, l'autonomie des hommes est limitée par les normes de la masculinité hégémonique traditionnelle, par les normes de la virilité. Tous gagneraient à cette égalité des sexes pendant l’acte sexuel. »

ECOUTER | Sous le soleil de platon avec Manon Garcia

La Conversation des sexes (Philosophie du consentement) est paru en octobre 2021, chez Flammarion. Manon Garcia, spécialiste du féminisme et de la question du consentement, a reçu en juin 2022 le prix des Rencontres philosophiques de Monaco pour cet ouvrage.