Sexualité avec le VIH : "Je n’ai pas à faire de prévention dans mon lit, mais dans ma sphère sociale"

Nicolas avait 21 ans quand il a contracté le VIH. Aucune envie de le cacher, il le dit alors aux personnes qu’il rencontre, et notamment aux hommes avec qui il flirte. Sauf qu’il se confronte tout de suite à des réactions extrêmement violentes. "J’ai eu de tout", raconte-t-il. "J’ai eu des gens qui se mettaient à hurler, des gens qui se mettaient à pleurer, des gens qui arrêtaient de me voir, des gens qui m’insultaient. Je pouvais avoir : 'sale sidaïque', 'tu ne m’as pas prévenu par écrit avant'. Ils estimaient en fait qu’ils étaient en danger parce qu’on venait de prendre un café ensemble."

Des propos "violents" et "injustifiés", dit-il, aujourd'hui âgé de 34 ans. Grâce aux traitements, il n’est pas contagieux. Avec le recul, il comprend tout de même mieux cette violence aujourd’hui. "C’est un peu la pathologie qui appartient à tout le monde. La prévention a tellement angoissé les gens et invisibilisé les personnes séropositives que le sujet du VIH est celui de ceux qui ne l’ont pas. Je pense que, du coup, beaucoup n’ont pas de filtre. Et vu qu’ils ne rencontrent pas beaucoup de personnes séropositives, ils ne se rendent pas compte que ce qu’ils disent est complètement déplacé et violent."

"Avec les traitements, je ne suis pas contagieux"

Malgré les insultes, il ressent comme un devoir, une obligation même de le dire à ses partenaires. "La première phrase que m’ont dit les médecins, c’était : 'surtout n’en parlez à personne'", se remémore Nicolas Aragona. "Ça a résonné chez moi avec l’homosexualité, vivons heureux, vivons cachés, sois discret, c’est plus simple. Et je me suis dit, non, je ne cacherai pas. Et pendant longtemps, je pensais que je disais que j’avais le VIH dès le premier rendez-vous, un peu par courage."

Au fil du temps, Nicolas rencontre d’autres personnes séropositives. Il monte également son association, SuperSéro , dans laquelle il met l’accent sur la prévention (il le fait aussi dans des courtes vidéos sur TikTok ). Il mûrit aussi et change d’avis sur le sujet. "Il y avait autre chose derrière le courage qui était la peur", explique-t-il avec le recul.

"À l’époque, j’avais aussi extrêmement peur qu’une personne apprenne ma séropositivité par une tierce personne et me voit comme un potentiel contaminateur, un potentiel danger. Pourquoi la plupart des gens estiment que ça les regarde ?", interroge-t-il. "Par peur, bien évidemment. Mais moi, du moment qu’il n’y a pas de risque de contamination, je n’ai aucune obligation d’en parler. Je suis sous traitements, j’ai une charge virage quasiment indétectable, je pourrais faire l’amour 50 fois sans préservatif sans que la personne n’ait aucun risque." Et de conclure : "Je n’ai pas à faire de prévention dans mon lit. C’est dans ma sphère sociale qu’il faut le faire. Sinon, ma contamination ne regarde personne."