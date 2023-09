"Shiki" de Rosalie Stroesser : désillusions japonaises, label Jeune talent France Inter

Mangas, animés… Rosalie a toujours baigné dans la pop culture des années 1970 du Pays du soleil levant. Aussi dès qu’elle a pu, en octobre 2016, elle est partie à la rencontre du Japon. Après un premier voyage, elle décide d’y passer quelques mois. Là, elle est accueillie dans une maison pour du woofing à Oichi. Sensée y rester quelques mois, suite à une expérience gravissime, elle écourte ce séjour. Ce moment remet en cause sa vision du pays, mais elle s’accroche, et décide de rester. Elle s’installe à Tokyo et a un petit boulot.

La BD raconte un quotidien de jeune femme découvrant un pays déroutant pour l’occidental. Une expérience faite de rencontres et de découvertes du pays, sur fond de déconstruction de l’image idéalisée du pays, en particulier dans le domaine des relations hommes femmes. Le ton autobiographique subtil mêlé à des contes japonais éclairants la culture japonaise nous embarque dans le voyage. L’aventure est racontée avec justesse.

Le dessin en noir et blanc tout en finesse et très évocateur de Rosolie Stroesser raconte avec élégance ce séjour initiatique. Il évite les clichés. Et les décors réa listes ont ce qu’il faut de précision. Et on avance dans la BD en découvrant le pays, et en parallèle, la jeune Rosalie qui grandit, se défait de ses illusions, surmonte l’agression et s’épanouit.

Regarder : ‘Shiki’ par Rosalie Stroesser, l’autrice se met en 4

Shiki, 4 saisons au Japon par Rosalie Stroesser est paru chez Payot et Rivages dans la collection Virages graphiques

Le label « Découverte jeune talent » France Inter

Shiki de Rosalie Stroesser a reçu notre label Jeune Talent : une façon d’attirer le regard sur une jeune autrice à laquelle qui nous croyons. Ce partenariat sans contrepartie financière pose un coup de projecteur sur les artistes de BD de demain.

