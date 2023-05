"Showing up" (avec Michelle Williams) : Kelly Reichardt loin d'être au sommet de son art

Un film qui était en compétition officielle au dernier Festival de Cannes avec Michelle Williams dans le rôle de Lizzie, une sculptrice et céramiste de Portland qui cumule les petits ennuis à la veille de son vernissage : chaudière en panne, pigeon blessé recueilli par sa logeuse, également artiste, sans compter un frère dépressif et un père squatté par des babas cool…

Pierre Murat a trouvé le film très vide

Pourtant le journaliste pour le magazine Télérama aime beaucoup Kelly Reichardt, qu'il considère comme une des grandes réalisatrices d'aujourd'hui : "Il arrive aussi à de très grands réalisateurs d'être en panne et de faire des ratés parce que là il ne se passe rien pendant 2 heures. C'est d'une banalité insondable. Je ne comprends pas comment une réalisatrice de talent n'ait pas pris conscience que son scénario ne valait rien, autant que ses personnages et qu'elle n'ait pas essayé de mettre un tout petit peu de trouble, d'ambiguïté, d'angoisse, de joie, n'importe quel sentiment pour qu'on éprouve quelque chose. C'est une catastrophe, c'est une purge".

Jean-Marc Lalanne a été totalement séduit

Le critique cinéma des Inrocks a quant à lui trouvé le film extrêmement riche et subtil en toutes choses : "Je l'ai trouvé plein, quand bien même elle ne traite que de toutes petites choses, de tout petits faits de conscience, de toutes petites blessures narcissiques, c'est une femme qui vit un sentiment d'asphyxie, elle étouffe. Le film rend cela de manière très précise et très juste, et de manière extrêmement drôle parfois. Sans compter les gestes de la sculpture qui sont extrêmement bien rendus par Michelle Williams (qui a été coachée par une vraie sculptrice), à tel point qu'on prend un très grand plaisir à la regarder les fabriquer".

Bien que touchée par un film délicat et sensible, Charlotte Lipinska s'est profondément ennuyée

La critique de Vogue a été très saisie par la manière très modeste et subtile que le film a de faire ressentir le rapport compliqué qu'un artiste entretien avec l'art, mais le fond du film, lui, l'a quand même particulièrement ennuyée : "J'aime bien l'idée de la désacralisation de l'inspiration dans ce film qui ne nous montre pas une artiste qui, comme un génie, serait inspirée les nuits de pleine lune en allant se promener au bord d'un lac. On la voit au travail, on la voit rechercher, on la voit douter et j'aime bien qu'on montre le travail de la création à travers des tout petits gestes quotidiens anodins et comment le quotidien interfère avec (sa) la création.

Bien que ce soit délicat et sensible, ça reste d'un ennui abyssal, il ne se passe rien. Et puis Michelle Williams qu'on adore comme comédienne, a ici la difficulté supplémentaire de faire accepter un rôle très peu empathique ; et elle n'est pas agréable".

Pour Xavier Leherpeur, Kelly Reichardt s'en sort assez bien

Le critique pour la revue La 7e Obsession estime qu'un.e cinéaste très talentueu.x.se et un film extrêmement mineur, dans tous les cas, c'est toujours loin de devenir un bon pari, mais il admet tout de même que le film est mieux que le risque qu'il pouvait y avoir au départ : "Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est qu'on ne sait pas si elle fait des sculptures intéressantes ou pas, et j'aime cette ambiguïté. J'aime que la mise en scène ne valorise pas au dernier moment le talent de cette artiste qui travaille avec sa mère dans une université d'art où personne n'a vraiment de talent, et qui pose la question du 'comment est-ce qu'on sponsorise l'art, comment est-ce qu'on en vit ?" Au final, ce n'est pas ce qu'elle maîtrise le mieux, mais je trouve quand même le film beaucoup plus fin et rempli qu'on ne pourrait le penser à première vue".'

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Showing up" de Kelly Reichardt 6 min France Inter

