Showing up, un film de Kelly Reichardt, sortie en salles le 3 mai 2023. Un partenariat France Inter.

L’histoire : A quelques semaines du vernissage de son exposition, le quotidien d’une artiste et son rapport aux autres. Le chaos de sa vie va devenir sa source d’inspiration...

La réalisatrice Kelly Reichardt explique :

Publicité

« Showing Up parle du fait de travailler tous les jours et de prendre le temps de s’entrainer. C’était quelque chose d’essentiel au scénario. Il fallait montrer en quoi le fait de s’entrainer tous les jours devient quelque chose d’automatique, comme le fait de manger. Travailler devient une nécessité ne serait-ce que pour payer son loyer.

Lizzie (le personnage principal) n’est pas facile ; elle est égoïste et doute beaucoup d’elle comme tout artiste. Je m’identifie à elle, notamment dans le fait de déballer ses angoisses à l’approche du vernissage de son exposition, ou encore de se retrouver totalement vulnérable en rendant publique son œuvre. Je pense que tous les personnages ont quelque chose d’imparfait, on peut s’identifier à eux.

SHOWING UP - Allyson RIGGS_Courtesy

Le monde extérieur la nourrit. De la même façon, ce qui se passe avec sa famille et le reste du monde, lui donne de l’énergie et des idées pour réaliser son œuvre, tout en étant des obstacles à son travail et à son temps. Sa famille lui demande beaucoup, ce genre de relations inspire et demande en même temps énormément d’énergie. Elle est constamment interrompue dans son travail. Pourtant, c’est aussi elle qui se met dans cette position, celle d’être facilement sollicitée. Pour le meilleur et pour le pire.

Les personnages du film ont des relations compliquées entre eux. Par exemple, les tensions entre Joe et Lizzie ne les empêchent pas de respecter le travail de chacune et d’être présente l’une pour l’autre. L’idée de la communauté, de la responsabilité qu’on a de prendre soin des autres, l’amitié, sont vraiment des thèmes essentiels. »

SHOWING UP - Allyson RIGGS_Courtesy

L’actrice, Michelle Williams, en dévoile un peu plus :

« Je pense que quiconque a déjà essayé de créer quelque chose ex nihilo se reconnaîtra aisément dans cette histoire. Elle parle d’une personne qui tente de surmonter de nombreux obstacles, intérieurs et extérieurs, de faire tomber les barrières qui l’empêchent de faire ce qu’elle aime, car la vie semble toujours contrecarrer ses plans.

Je crois que Lizzy se voit comme une personne généreuse, qui aide les autres, alors que ses proches la trouvent sans doute agaçante. Les sculptures de filles qu’elle crée sont expressives, amusantes et libres, leurs couleurs sont audacieuses et inattendues. Ce que je trouve vraiment intéressant, c’est qu’elles ne ressemblent pas du tout à Lizzy. Elles lui permettent d’incarner tout ce qu’elle veut, elle n’est pas limitée par son enveloppe corporelle, a le droit de jouer dans cet espace libre et créatif. »

SHOWING UP - Allyson RIGGS_Courtesy

► Distribution

Un film de Kelly Reichardt

Avec Michelle Williams , Judd Hirsch, Amanda Plummer, John Magaro

, Judd Hirsch, Amanda Plummer, John Magaro Scénario : Kelly Reichardt et Jonathan Raymond

Les œuvres que créent Lizzie, le personnage principal, ont été réalisées par l’artiste Cynthia Lahti qui vit à Portland. Ce rôle a été créé autour de son œuvre.