Si rien n'est fait, l'empreinte carbone du secteur numérique français pourrait tripler d'ici 2050

Le numérique pourrait devenir une source considérable d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 en France. Selon des études conjointes de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), les émissions pourraient être multipliées par près de trois si aucune mesure significative n'est prise. "Un effort collectif impliquant toutes les parties prenantes est donc nécessaire", assurent les auteurs de ces études. Aujourd’hui, 79 % de l’empreinte carbone du numérique provient de nos équipements, environ 16 % des centres de données et 5 % des réseaux

Dans le pire scénario envisagé par cette étude, l'empreinte carbone du numérique augmenterait de 187% en 2050, la consommation de métaux et de minéraux de 59% et la consommation énergétique de 79%. En 2020, 17 millions de tonnes équivalent CO2 ont été émises par l'industrie du numérique, soit 2,5% de l'empreinte nationale.

Publicité

Contrairement aux engagements pris pour diminuer l'empreinte carbone du numérique, "l'analyse des scénarios tendanciels à 2030 et 2050 montre que le secteur du numérique ne s'inscrirait pas dans une dynamique de décarbonation et de réduction des impacts environnementaux", assure l'étude initiée par le gouvernement en 2020.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

300 kilos de déchets numériques par personne en un an

"Aujourd’hui, 79 % de l’empreinte carbone du numérique provient de nos équipements. Et bien que le temps passé devant les écrans ait augmenté significativement, c'est bien leur fabrication, à hauteur de 80 %, qui est principalement responsable de leur empreinte carbone !", explique l'Arcep. En 2020, le nombre total de terminaux en France a été estimé à près de 800 millions. Les appareils dont l’empreinte carbone est la plus élevée sont de loin les smartphones, les téléviseurs et les ordinateurs portables ou fixes. Ensemble, ils représentent plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du numérique. En France, une personne génère, pour ses seuls usages numériques, près de 300 kilos de déchets par an.

La courte durée d’utilisation des terminaux a une forte influence sur leur empreinte environnementale. C’est notamment le cas des smartphones, dont la durée moyenne d’utilisation est de 2 ans et demi, et des tablettes (3 ans environ).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Vers une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de 45% à horizon 2030

"A horizon 2030, si rien n’est fait et que les usages continuent de progresser au rythme actuel, le trafic de données serait multiplié par six et le nombre d’équipements serait supérieur de près de 65 % en 2030 par rapport à 2020, notamment du fait de l’essor des objets connectés" , alertent les chercheurs. L'empreinte carbone du numérique pourrait alors augmenter de 45% d'ici 2030.

D'ici 2050, l'Arcep et l'Ademe ont étudié quatre scénarios possibles : du plus optimiste, la "génération frugale", avec des transformations importantes dans nos façons de nous déplacer, de consommer, de s'alimenter et des pratiques guidées par la sobriété ; au plus pessimiste, le "pari réparateur" qui conserverait les mêmes modes de vie que ceux du début du XXIe siècle avec une société qui miserait sur la capacité à réparer les systèmes sociaux et écologiques avec plus de ressources matérielles et financières.

Dans ce dernier cas, "l'empreinte carbone du secteur du numérique est démultipliée (+372%). Par ailleurs, son besoin d'approvisionnement important en matériaux concurrence d'autres secteurs économiques indispensables à la transition écologique et pose la question de la raréfaction, voire l'épuisement, des matières premières", selon le rapport.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour éviter le pire, l'étude suggère plusieurs améliorations. Comme la mise en œuvre de politiques de "sobriété numérique avec une interrogation sur le développement de nouveaux produits ou services numériques et une réduction ou stabilisation du nombre d'équipements". L'Arcep préconise aussi de travailler sur l'allongement de la durée de vie des appareils "en développant davantage le reconditionnement et la réparation des équipements est un axe majeur de travail, tout comme la sensibilisation des consommateurs à ces enjeux." Enfin, l'étude demande que l'"écoconception" soit systématisée pour tous les équipements. La mise en œuvre de l’ensemble de ces leviers permettrait de réduire l’empreinte environnementale du numérique d’ici à 2030 : jusqu’à -16% pour l’empreinte carbone.