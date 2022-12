Sibyle Veil reconduite à la présidence de Radio France

La réflexion des membres de l’Arcom aura été courte. La régulateur des médias a rendu sa décision : la présidente sortante de Radio France Sibyle Veil est réélue à son poste. L’énarque de 45 ans a passé son grand oral lundi. Elle était opposée à Florent Chatain et Maïa Wirgin . "L’Autorité a fait le choix de la poursuite des transformations engagées ces dernières années, dont les résultats en termes d’audience, de développements numériques et d’accès à la culture témoignent de la capacité d’adaptation de la société nationale de programme à son environnement", écrit l’Arcom dans sa décision .

Un projet présenté devant l'Arcom

L'Arcom précise que le nouveau mandat de cinq ans de Sibyle Veil démarrera le 16 avril 2023. Ses membre saluent "l’ambition affichée d’approfondir la stratégie du groupe en matière numérique en prenant en compte l’évolution des usages des auditeurs et, d’autre part, de l’accent mis sur le rôle de Radio France dans la structuration du secteur de la radio et de l’audio numérique".

L'actuelle présidente de Radio France, candidate à sa réélection, avait présenté son projet en dernier devant l'Arcom lundi, assurant présenter "un projet dans lequel [elle] croi[t] et pour une maison à laquelle [elle] tien[t]". Dans son projet stratégique, Sibyle Veil fait "60 propositions pour le service public de la radio". Contrairement à son concurrente Maïa Wirgin, elle ne souhaite pas rassembler l'audiovisuel public et mise uniquement sur Radio France. La présidente axe les cinq années à venir sur les jeunes. Faire revenir les jeunes à la radio, c'est pour elle "la mère des batailles, la plus importante et la plus difficile aussi". Pour le faire, elle mise notamment sur le podcast.

Mise à part ce point, Sibyle Veil veut aller vers plus d'égalité professionnelle, avec "la parité et la diversité", et souhaite améliorer les conditions de vie au travail. "Les années qui viennent doivent permettre de travailler avec l’ensemble des managers sur l’amélioration de l’inclusion et du bien-être au sein des collectifs de travail", écrit-elle notamment. Elle aussi évoque la "lutte contre la précarité", en proposant notamment une refonte du système du planning, qui fait travailler pendant plusieurs années les jeunes journalistes de l'entreprise en CDD.

Issue de la même promotion à l'ENA qu'Emmanuel Macron, Mme Veil a été conseillère de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, puis directrice de la transformation à l'AP-HP, avant d'entrer en 2015 à Radio France.