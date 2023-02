Sida : un troisième cas de guérison est confirmé après une greffe de moelle osseuse

Quarante ans après la découverte du virus responsable du sida en 1983, une étude européenne redonne de l'espoir aux 38 millions de malades dans le monde. Après le patient de Berlin en 2009 et le patient de Londres en 2019, l'institut Pasteur présente un nouveau cas de probable guérison du VIH, appelé le patient Düsseldorf.

En 2008, un homme habitant à Düsseldorf est diagnostiqué séropositif. Trois ans plus tard, il est atteint d'une leucémie. Pour la traiter, le patient âgé de 41 ans reçoit une greffe de moelle osseuse. Et c'est cette opération qui va le sauver. Son donneur est porteur de la mutation CCR5 delta-32, une "caractéristique génétique rare", indique Asier Sáez-Cirión, chercheur à l'Institut Pasteur. "Cette mutation génétique est connue pour empêcher l’entrée du VIH dans les cellules et donc protéger de l’infection."

"Le patient est guéri"

Cinq ans après la greffe, son équipe médicale décide d'arrêter le traitement antirétroviral du patient, qui lui permettait de ralentir l'infection au VIH. Un pari risqué, mais payant. Après de nombreuses complications, le virus a disparu de l'organisme du patient Düsseldorf, et ce depuis 4 ans. "Même si nous n’avons pas pu analyser tous les tissus du patient pour formellement écarter la présence du VIH dans l’organisme, ces résultats indiquent que le système immunitaire n’a pas détecté le virus après l’interruption du traitement', observe Asier Sáez-Cirión.

"Grâce à la greffe de cellules-souches, le patient est guéri de la leucémie et du sida. C'est une bonne nouvelle car cela nous montre les perspectives de guérison sont réelles", se félicite le chercheur. Les chercheurs montrent pour la troisième fois qu'il est possible de guérir du VIH. Pour autant, il ne s'agit pas d'un traitement applicable aux 38 millions de séropositifs dans le monde. Seules les personnes atteintes à la fois du sida et de la leucémie peuvent bénéficier de cette greffe.

Défi médical

D'autant que la greffe de cellules souches est un "véritable défi médical, qui comporte de nombreux effets indésirables", alerte Christophe D'Enfert, directeur adjoint scientifique de l’Institut Pasteur. Les donneurs porteurs de cette mutation protectrice du VIH sont très peu nombreux. Ils représentent seulement 1% de la population générale.

D'autres pistes thérapeutiques sont à l'étude. Sans passer par une greffe, mais en introduisant la mutation via une thérapie génique. L'objectif est d'éliminer spécifiquement les cellules infectées et de rendre les cellules résistantes à l’infection. De nombreux vaccins sont en cours de développement, mais encore aucun n'a encore montré son efficacité depuis quarante ans.