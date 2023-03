Sidaction 2023 les 24, 25 et 26 mars

Tous ensemble, nous pouvons construire un monde sans Sida.

France Inter poursuit chaque année son engagement aux côtés du Sidaction, car la lutte contre le VIH/sida n'est pas terminée.

Quarante ans après la découverte du virus du sida, on n’a jamais été aussi proche de jouir d’un avenir sans sida. L’amélioration des traitements quotidiens depuis 1996 et, plus récemment, les allégements thérapeutiques ont donné de grands espoirs aux personnes vivant avec le VIH, aux chercheurs et aux personnels médicaux. Aujourd’hui, une personne séropositive sous traitement efficace ne transmet plus le virus.

Le VIH ne fait pas disparaître l'amour. Par amour, faisons disparaître le VIH. Faites un don au 110 ou sur sidaction.org

►►► Pour soutenir Sidaction :

Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit)

: en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit) Par Internet : www.sidaction.org

: www.sidaction.org Par courrier : Sidaction - 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

: Sidaction - 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS Par SMS : pour faire un don de 5€, envoyez le mot "DON" au 92 110 (Don prélevé sur votre facture opérateur. Disponible uniquement en France Métropolitaine pour les abonnés Bouygues Télécom, Orange, SFR, Free et EI Telecom. Coût du SMS gratuit)

En 2021, faute d’accès précoce au dépistage ou à des traitements réguliers, ce sont malgré tout plus de 600 000 personnes qui sont décédées du sida dans le monde.

En France, sur les 5000 personnes qui ont découvert leur séropositivité dans l’année, 29 % étaient en stade sida ou très avancé de l’infection, un chiffre qui diminue peu. Et le nombre de tests de dépistage peine encore à rattraper le retard pris en 2020, lors de la crise de la Covid-19, où l’activité avait chuté de 13 % par rapport à 2019. Le dépistage demeure pourtant crucial en matière de lutte contre le VIH, aussi bien pour assurer la santé des personnes infectées que pour contrôler l’épidémie. Il est donc nécessaire de l’encourager, encore et toujours, pour pouvoir jouir d’un avenir sans sida.

Aujourd’hui encore, le virus nous concerne tous et demeure une réalité très stigmatisante pour les personnes contaminées. En 2021, 1,5 million de personnes ont été infectées par le VIH et 38,4 millions de personnes vivaient avec le virus2, dont 5,9 millions sans le savoir. Pour toutes ces raisons, la recherche doit encore se poursuivre, vers un vaccin, vers un traitement permettant de contrôler définitivement le VIH.

Après 40 ans de combat et d’avancées, on n’a jamais été aussi proche d’un avenir sans sida. Mais pour y parvenir Il est primordial de continuer de financer la recherche et de lutter ensemble pour toutes les personnes concernées par le VIH.

Sidaction, ensemble et toujours là contre le sida !

►►► Donner au Sidaction un geste utile et un avantage fiscal

Avec un don de 30 € ( soit 10,20 euros après déduction fiscale ), vous offrez un repas quotidien pendant 8 jours à une personne séropositive en situation de précarité ;

( ), vous offrez un repas quotidien pendant 8 jours à une personne séropositive en situation de précarité ; Avec un don de 80 € ( soit 27,20 euros après déduction fiscale ), vous permettez à un jeune chercheur doctorant de travailler sur le virus pendant une journée ;

( ), vous permettez à un jeune chercheur doctorant de travailler sur le virus pendant une journée ; Avec un don de 100 € ( soit 34 euros après déduction fiscale ), vous permettez l'accueil d'une personne séropositive qui n'a pas de toit dans un logement d'urgence pendant près d'une semaine ;

( ), vous permettez l'accueil d'une personne séropositive qui n'a pas de toit dans un logement d'urgence pendant près d'une semaine ; Avec un don de 150 € (soit 51 euros après déduction fiscale), vous permettez à un médecin ou un pharmacien de se consacrer à un travail de recherche pendant une journée.