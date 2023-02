Sièges plus fins, portes plus larges, toilettes avec vue.... A quoi ressemblera le TGV du futur ?

Loin des regards, il s’entraîne et prépare 2024. Sur circuit fermé, le nouveau TGV multiplie les tours de piste. Les 13 kilomètres en quatre minutes, un peu plus. Le nouveau bébé d’Alstom est pour l’heure bridé dans sa première phase d’essais à 200 km/h. Le but étant donc d’être prêt en fin d’année prochaine.

D’ici là, encore faut-il réussir les épreuves nécessaires à toute mise en circulation. Depuis décembre, elles ont lieu à Velim, en République Tchèque, où est implanté l’un des seuls centres d’essais dédié au ferroviaire. "Et pour l’instant, tous les voyants sont au vert", confirme-t-on chez Alstom. "L’engin atteint même les 200 kilomètres heures plus vite qu’on ne l’aurait pensé."

Publicité

Le nouveau bébé d'Alstom effectue les phases d'essais à Velim, en République Tchèque. © Radio France - Maxime Debs

On découvre un bolide plus élancé que son prédécesseur, au nez plus fin qui améliore ses performances. "Il n’ira pas plus vite en vitesse de pointe – 320 km/h. La réglementation ne permet pas de les dépasser mais il est configuré pour monter à 350 si celle-ci était amenée à évoluer", assure David Goéres, directeur de projet côté SNCF.

Des motrices plus petites… pour un espace plus grand !

Pas obnubilés par le compteur, les ingénieurs ont plutôt cherché ailleurs comment améliorer l’actuel TGV amené à disparaître petit à petit. "20% d’espace habitable en plus", s’enorgueillit Alstom. Ce TGV M sera recyclable à 98% mais surtout sa taille optimisée. Grâce à des sièges plus fins, de l’espace a été gagné. "Chaque motrice est réduite de quatre mètres, ce qui permet de rajouter une voiture par rapport à maintenant et donc d’embarquer plus de monde à bord, 740 passagers contre 634 aujourd’hui", détaille Florence Rousseau, chef de projet à la SNCF.

Le confort du passager a été davantage pris en compte dans ce nouveau TGV. © Radio France - Maxime Debs

Et si ce TGV M, c’est aussi plus de gadgets, avec notamment des capteurs qui rendront sa conduite plus confortable – la cabine conducteur prend des allures de cockpit – c’est l’usager qui doit surtout, au final s’y retrouver pour ses concepteurs.

Des portes plus grandes et des toilettes… avec vue

Avec des sièges qui laisseront plus de places pour les jambes, une têtière modulable et une prise de série en seconde, le confort du passager est davantage pris en compte. "Et ce de l’entrée à la sortie du train", promettent de concert la SNCF et Alstom. Les portes d’accès seront plus larges pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’être autonomes dans leur déplacement à bord. Celles entre les voitures s’ouvriront même automatiquement à l’arrivée pour faciliter le passage avec bagages ! Pratique quand on a les bras chargés.

L'espace a été optimisé pour permettre une meilleure circulation des voyageurs. © Radio France - Maxime Debs

Tout a été pensé. De la baie vitrée (teintée) dans les toilettes pour ne rien manquer de la vue en toutes circonstances, à une voiture bar dédiée, "bar cathédrale" promet la SNCF. "Un bijou" dit-elle "que l’on tient à garder encore un peu secret". Patience.

L’entreprise a commandé plus d’une centaine de ces trains à Alstom. Mise en service prévue en décembre 2024 avec des rames que les habitués du TGV Sud-Est expérimenteront en premier.