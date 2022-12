"Silence, consternation, explosion de colère" : 1000 militants LFI demandent l'exclusion d'Adrien Quatennens

"Nous, membres de la France insoumise et de la Nupes demandons l'exclusion d'Adrien Quatennens." Ce lundi, plus d'un millier de "militants féministes", de LFI et de la Nupes signent, dans le journal Le Monde , une tribune pour dénoncer le retour du député condamné pour violences conjugales dans leurs rangs. Suspendu pour quatre mois de son groupe à l'Assemblée nationale dans la foulée de sa condamnation, début décembre, à quatre mois de prison avec sursis pour des "violences" sur son épouse, le député du Nord s'était déclaré victime d'un "lynchage médiatique" et a refusé de démissionner.

Cette suspension temporaire défendue par Jean-Luc Mélenchon ou Manuel Bompard, a été contestée par de nombreux militants. Les signataires de la tribune demandent son retrait définitif du parti.

"Un homme qui a commis des violences physiques sexistes ne peut rester député d’un mouvement affirmant être féministe", assurent les signataires, qui viennent de 30 villes et départements français et assurent avoir "le soutien des féministes de toute la gauche".

"Aucun agresseur n'a sa place dans nos partis"

Après les jeunes insoumis, dont une vingtaine de groupes d'action exige la démission du député , 1.000 militants s'expriment à leur tour longuement. "Après la condamnation d’Adrien Quatennens à quatre mois de prison avec sursis et à 2 000 euros de dommages et intérêts pour des faits de violence sur sa conjointe, la décision de LFI était attendue par les militantes et militants", expliquent-ils en au début de la tribune. "Nous appelons les militants.e.s à l'insoumission", poursuivent-ils. Le message est clair : "Aucun agresseur n'a sa place dans nos partis."

"Silence, consternation, puis explosion de colère chez une grande partie des militantes et militants 'insoumis'. Ce n’est pas seulement une vague de dégoût que nous avons ressentie après les déclarations officielles du mouvement, c’est un véritable tsunami." Suspendu pour quatre mois de son groupe à l'Assemblée nationale dans la foulée de sa condamnation, début décembre, le principal interessé s'était dit victime d'un "lynchage médiatique", et a refusé de démissionner.

Depuis plusieurs jours, les communiqués de groupes de militants s'accumulent sur les réseaux sociaux, demandant l'exclusion du député et dénoncent le fonctionnement du mouvement.

Ils dénoncent un "système vertical"

Derrière le cas Quatennens, c'est la gestion du parti qui est remise en cause. Les 1.000 signataires de la tribune dénoncent un "système vertical privilégiant la protection des cadres dirigeants aux dépens des militants.es et des programmes". "Nous demandons une démocratie interne plus juste où les représentants seront nommés et légitimés par les militant-e-s et non pas essentiellement par le cercle restreint par le bureau national", écrivent-ils. "Appliquez vos promesses, agissez : oui, le privé est politique, aucun agresseur n'a sa place dans nos partis, nos organisations, nos institutions, dans nos hémicycles."

"Nous n'irons pas plus loin que la grève militante", explique le Discord Insoumis, un collectif qui regroupe près de 17.000 personnes sur des canaux de discussions. Mais, "nous pensons qu'exclure définitivement et le plus tôt possible Adrien Quatennens du groupe parlementaire permettrait, justement, d'éviter d'en arriver à une hémorragie militante".