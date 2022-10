"Simone, le voyage du siècle" : "un film loin d'être à la hauteur" selon Le Masque & la Plume

Le film présenté par Jérôme Garcin

Simone Veil, incarnée ici, quand elle est jeune par Rebecca Marder, puis plus âgée par Elsa Zylberstein, qui est affublée de prothèses pour la faire vieillir. En ouverture du film, elle est à la fin de sa vie face à la mer, une vie qui va défiler ensuite par flash-back successifs pendant 2h20. La déportation, les combats politiques à l'Assemblée pour la législation de l'IVG et puis la présidence du Parlement européen… Le réalisateur n'a pas voulu faire un biopic mais un portrait, dit-il.

Pour Sophie Avon, "un film loin d'être à la hauteur de ce si grand destin"

Un film qui a embarrassé la critique de Sud-Ouest, qui déplore une hagiographie qui n'est pas du tout à la hauteur du sujet : "On est face à une femme exceptionnelle, à un destin exemplaire et ce n'est pas la hauteur… Sa vie est assez riche, et là où il aurait fallu retrancher, sans affadir, le réalisateur a au contraire ajouté, ajouté des choses… Je ne peux pas, ce n'est pas possible…

C'est soi-disant censé donner de la véracité à l'ensemble et, au final ça enlève toute vérité. Tout ce maquillage est davantage un obstacle entre le spectateur et l'histoire. S'il n'y avait que ça… Il me semble qu'il aurait peut-être suffi de dérouler cette vie chronologiquement, au lieu de faire des contorsions avec la chronologie, par je ne sais quelle volonté de montrer qu'une narration peut être aussi une façon de réminiscence, et montrer à quel point cette femme a été hantée toute sa vie par ce baptême du mal qu'elle a eu à 16 ans.

Il se livre à des contorsions absolument inutiles, et franchement le contenu du film, précieux tant c'est la vie de Simone Veil, c'est un exemple qu'il faudrait que les jeunes gens connaissent, donc plutôt que de recommander ce film, je recommande les 5 h d'entretiens que l'INA a rendus accessibles, qui paraissent en livre chez Flammarion, des entretiens qui ont eu lieu en 2006 avec Simone Veil. C'est cela qu'il faut plutôt voir !"

Charlotte Lipinska totalement refroidie par un film qui va "à l'encontre de la vraie Simone Veil"

Pour la critique du magazine Vogue, la mise en scène est en parfaite contradiction avec son sujet : "Simone Veil, tout le monde s'accorde à dire que c'était quand même une femme d'une grande pudeur, d'une sobriété, d'une rigueur, d'une élégance, d'une droiture dont la mise en scène va à l'encontre, avec une caméra qui tourne dans tous les sens. C'est une espèce d'overdose d'effets de cinéma autour d'une femme qui était l'exacte inverse. Sur un sujet aussi précieux, on est au-delà de l'embarras…

Par ailleurs, lorsqu'on la découvre dans sa dernière heure face à la mer en train d'écrire ses mémoires, on arrive à un second problème (et pas des moindres) : la voix off qui donne à entendre la vraie littérature de Simone Veil, une écriture magnifique, au cordeau, ils sont gâchés par les flash-back et la platitude des dialogues mis en écho avec ses vrais mots… Ce n'est pas possible, le scénario n'est pas à la hauteur de ses écrits".

Pour Camille Nevers, un film beaucoup trop surmaquillé pour être vrai…

La critique pour Libération aurait vraiment préféré le trouver génial, mais c'était au-dessus de ses forces… au point de trouver le film assez embarrassant : "D'abord, je voudrais savoir pourquoi à chaque fois qu'on fait un biopic sur une femme, c'est toujours le prénom qui est mis en exergue et que pour un homme c'est généralement son nom… Je voudrais bien qu'on arrête d'appeler les femmes par leur petit nom…

Ensuite, les prothèses de vieillissement d'Elsa Zylberstein font ressembler son interprétation de Simone Veil à Robin Williams dans "Madame Doubtfire"… Autour d'un personnage aussi exemplaire dans son destin que Simone Veil, on fait un film qui entend être toujours du bon côté des choses et qui ne problématise jamais rien, qui se contente de faire de l'illustration édifiante sans du tout se poser la question de la mise en scène. Et en maquillant le tout par des couches de maquillage…"

Pierre Murat regrette un manque total d'émotion…

Et cela est surtout dû à l'interprétation d'Elsa Zylberstein qu'il ne juge pas du tout à la hauteur du sujet dont il est question… Il est tellement occupé à diriger ces 500 ou 600 figurants qu'il en perd toute émotion… Si la jeune comédienne prometteuse, Rebecca Marder est rayonnante et sensible, Elsa Zylberstein, elle, n'est pas gâtée. En plus des prothèses, elle n'est pas très bonne. Le discours sur le droit à l'avortement, elle le joue comme si c'était Mathilde Panot ou Sandrine Rousseau qui prononçait le discours…"

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Simone, le voyage du siècle" d’Olivier Dahan 9 min France Inter

