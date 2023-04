Simulation de pension alimentaire, fiches pratiques, annuaire : que contient la nouvelle appli "justice.fr" ?

Car l'univers judiciaire semble complexe, voire intimidant, pour une majorité de justiciables. C'est ce qu'avaient montré les États généraux de la Justice : lors de la présentation du plan d'action issu de ces consultations, en janvier, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti avait annoncé le lancement d'une application pour téléphones portables, afin de fournir des informations pratiques aux particuliers.

FRANCE INTER : Que va va proposer cette application dans sa première phase de mise en service?

ERIC DUPOND-MORETTI : "Cette application smartphone va, par exemple, permettre au justiciable de savoir s'il a droit à l'aide juridictionnelle. Ou alors, vous souhaitez savoir - parce que vous avez des enfants - à quel montant de pension alimentaire vous pourriez avoir droit, mais vous ne savez pas à qui vous adresser. Avec cette application, vous allez savoir par une simulation ce à quoi vous pourriez avoir droit. Et c'est évidemment un progrès considérable. Nous sommes, là, sur de la simulation. Il ne s'agit pas, vous l'avez bien compris, de décisions de justice. Ceux qui connaissent le monde judiciaire, qui n'ont aucune appréhension, vont très vite savoir chercher ces renseignements, mais il faut penser à l'ensemble des justiciables de notre pays.

Ensuite, l'application affiche 8.000 fiches techniques : comment puis-je, par exemple, changer de nom ? Vous aurez à portée de main les explications nécessaires. De la même façon, vous aurez tous les numéros qui sont des numéros utiles : violences faites aux femmes par exemple, accès au droit... Et puis vous aurez également un annuaire complet des professions du droit : avocat, commissaire de justice... Vous saurez aussi où se trouve le tribunal le plus proche de votre habitation grâce à une géolocalisation, tout comme où se trouve l'un des points de Justice où vous pouvez obtenir les premiers renseignements."

Sur la simulation de pension, quel est le poids de ce document dans une procédure ?

"Vous avez une simulation donc vous pouvez vous projeter. Ça n'est pas un jugement, mais cela peut permettre également que l'on aille vers davantage de médiation : celui qui veut la pension alimentaire la souhaite la plus haute possible et celui qui ne veut pas la payer la souhaite la plus basse possible. Grâce à ce simulateur, nous rapprochons les deux parties et pouvons aller vers davantage de médiation. Ce que j'appelle de mes vœux parce que c'est une justice de proximité, plus protectrice, plus fluide et plus efficace.

Les gens trouvent la justice éloignée, elle est impressionnante. Ceci est une première approche. J'ai eu la confirmation du besoin de rapprocher le citoyen de la justice au travers des différents travaux des États généraux, mais je le savais avant. J'ai été avocat pendant 35 ans, donc je savais qu'il y avait ce besoin pour l'institution judiciaire de se rapprocher des justiciables. Je suis particulièrement heureux que demain, en quelques instants, on ait un certain nombre de renseignements que l'on imagine parfois difficile d'obtenir."

Quels seront les développements suivants ?

"Une deuxième étape interviendra à l'automne. Nous aurons alors accès à des choses plus précises : je pourrai, avec mon smartphone, obtenir mon casier judiciaire, le fameux B3, pour l'envoyer à mon employeur. Je pourrai également déposer une demande d'aide juridictionnelle - on n'est plus uniquement sur de la simulation, mais sur quelque chose qui est interactif. Et puis, dans une troisième étape, en 2024, je pourrai faire une demande de constitution de partie civile grâce à l'application smartphone."