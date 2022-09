Publicité

Justice Six ans après, le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert lundi à Paris Par La rédaction numérique de France Inter 2 min Partager

Le procès se tient au sein du palais de justice de Paris, sur l'Ile de la Cité © AFP - Magali Cohen / Hans Lucas

Six ans après l'acte meurtrier de Mohamed Lahouaiej Bouhlel sur la promenade des Anglais, le soir du 14 juillet 2016, le procès s'est ouvert ce lundi à Paris. Sept hommes et une femme seront jugés pendant un peu plus de trois mois devant la cour d'assises spécialement composée.

C'est un nouveau procès exceptionnel qui s'est ouvert à Paris ce lundi à la mi-journée, avec quelques minutes de retard**.** "Veuillez excuser la cour pour ce léger retard", a ainsi débuté le président Laurent Raviot en préambule, devant une salle à moitié pleine. Après les attentats du 13-Novembre, la cour d'assises spécialement composée va désormais se plonger, pendant plus de trois mois, sur l'attaque du 14 juillet 2016 à Nice. Quand, au volant d'un camion de 19 tonnes de location, Mohamed Lahouaiej Bouhlel a foncé dans la foule massée sur la promenade des Anglais après le feu d'artifice, tuant 86 personnes et en blessant plusieurs centaines d'autres. Huit personnes sur le banc des accusés Le terroriste ayant été abattu au bout de 4 min et 17 secondes, il ne sera pas jugé au cours de ce procès. Sept hommes et une femme comparaissent , dont trois pour association de malfaiteur terroriste criminelle, accusés d'avoir apporté leur concours aux préparatifs de l'attentat. Les cinq autres sont poursuivis pour des infractions de droit commun : association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes. Publicité Retransmis simultanément dans une salle du palais des congrès à Nice, le procès se tient dans la même salle que celle qui avait été construite spécialement pour abriter les audiences du 13-Novembre, sur l'Île de la Cité. Il sera également filmé et enregistré pour les archives. Pour cette première journée, la cour va procéder aux interrogatoires d'identité et à l'actualisation des constitutions de parties civiles. Les premières déclarations des accusés sont attendues mardi. Le verdict est prévu le 16 décembre. À lire aussi : Ce qu’il faut savoir sur le procès de l’attentat du 14-Juillet à Nice, en six questions

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.