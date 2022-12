Six chiffres pour prendre la mesure de la crise à l'hôpital sur fond de triple épidémie

À la veille de Noël, les autorités appellent les professionnels de santé à "l'union sacrée" pour soulager des hôpitaux affaiblis par le manque de personnel et débordés par les épidémies hivernales. Le ministre de la Santé François Braun a prédit un "cap extrêmement difficile à passer" la semaine prochaine. Car l'hôpital public doit faire face à une triple épidémie : grippe, bronchiolite et Covid. Tout cela, en période de congés de fin d'année et avec un manque structurel de lits et de personnels. France Inter vous résume la situation en six chiffres.

+55% d'appels au Samu par rapport à l'an dernier

"Les centres 15 sont sursollicités comme ils ne l'ont jamais été", alerte Marc Noizet, président du syndicat Samu-Urgences de France, ce vendredi sur franceinfo. Dans ces centres, "nous avons constaté il y a deux semaines, 20% d'activité en plus par rapport à 2021, où nous estimions que c'était déjà le summum, et la semaine dernière, plus 55 % d'activité", explique-t-il. En Ile-de-France, Amélie Verdier la directrice de l'Agence régionale de Sante note aussi des appels au 15 "qui explosent depuis une dizaine de jours", des passages aux urgences "supérieurs de 20 à 30%" à la normale, et un volume "très élevé" de lits-brancards, pour les personnes en attente d'hospitalisation.

9.000 hospitalisations pour Covid cette semaine

9.005 personnes infectées par le Covid ont été hospitalisées en France au cours de la semaine dernière (du 11 au 18 décembre), c'est +2,4% de plus que la semaine d'avant. 800 malades ont ainsi été admis en soins critiques (+9% par rapport à la semaine précédente.

12.500 personnes aux urgences pour grippe cette semaine

Si, pour le Covid-19, le pic des contaminations est passé, c'est loin d'être le cas pour l'épidémie de grippe. La semaine dernière, 12.500 personnes se sont rendues aux urgences pour grippe ou syndrome grippal (+84% en une semaine). Parmi elles 1.506 ont dû être hospitalisées (+118%). Depuis début octobre, 94 personnes sont allées en réanimation. "Dix avaient entre 0 et 4 ans, 8 entre 5 et 14 ans, 36 étaient âgés de 15 à 64 ans et 40 avaient 65 ans ou plus", précise Santé Publique France

5.000 bébés aux urgences pour une bronchiolite cette semaine

Même si elle est sur la pente descendante l'épidémie de bronchiolite "se poursuit à un niveau très élevé" en métropole et dans les territoires d'Outre-mer , indique Santé Publique France. 5.174 enfants de moins de 2 ans se sont retrouvés aux urgences la semaine dernière, et plus du tiers d'entre eux ont dû être hospitalisés. Cette épidémie de bronchiolite est la plus virulente depuis 10 ans. Elle représente 20% des hospitalisations et des actes médicaux chez les enfants de moins de deux ans.

-5% de capacité dans les hôpitaux franciliens

À cette triple épidémie, il faut ajouter le manque de lits et de personnels. Cela s'explique à la fois par les prises de congés de fin d'année, mais aussi par une situation structurelle. Résultat : la capacité d'accueil des hôpitaux franciliens est inférieure "entre 5 et 8%" à celle de l'année dernière, détaille Amélie Verdier. "On a des lits fermés, une capacité réduite", explique lui aussi Rémi Salomon, le président de la Commission médicale d'établissement des hôpitaux de Paris (AP-HP). "On a rarement vu autant de monde aux urgences et il y a une très grande difficulté à trouver des lits pour hospitaliser ceux qui sont sévèrement atteints. On a des personnes qui attendent très très longtemps sur des brancards", s'inquiète-t-il.

Seulement 17% des + de 80 ans complètement vaccinés contre le Covid

Les autorités sanitaires appellent à se vacciner à la fois contre le Covid et la grippe, pour éviter de saturer encore plus les hôpitaux. Et rapidement, parce que dans les deux cas, les vaccins mettent deux semaines avant d'être efficaces. Concernant le Covid, les autorités sanitaires indiquent qu'"au 19 décembre, seuls 14,3% des 60-79 ans et 17,2% des 80 ans et plus avaient reçu un rappel adapté au variant Omicron". Cette quatrième dose est ouverte à tous.