Six choses à savoir sur le Tour de France femmes qui débute ce dimanche

Le peloton féminin a enfin droit à sa Grande boucle. Le Tour de France femmes s'élancera ce dimanche à Paris sous la Tour Eiffel, pour une course d'une semaine qui mènera les coureuses jusqu'à La Super Planche des Belles Filles, le col le plus rude des Vosges. Un retour, après une longue absence : un premier Tour féminin prend le départ en 1955, mais n'est pas renouvelé. En 1984, les coureuses remontent en selle, mais le directeur du Tour décide d'y mettre fin cinq ans plus tard. Par la suite, les courses féminines s'enchaînent sous différentes formes, peu mises en lumières.

Cette fois, le Tour de France femme arrive sous une forme nouvelle, avec la ferme intention de se renouveler dans le temps. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre la course.

Publicité

8 étapes en une semaine

Le Tour de France femmes compte huit étapes, une par jour, du dimanche 24 juillet au dimanche 31. Contrairement aux hommes, les coureuses vont commencer leur course à Paris, pour une première étape de 82 kilomètres qui se déroulera dans la capitale, entre la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Ce sera Meaux/Provins pour la deuxième étape, Reims/Epernay pour la troisième, Troye/Baur-sur-Aube pour la quatrième.

À mi-chemin du Tour, les coureuses iront de Bar-le-Duc à Saint-Dié-des-Vosges, avant d'enchaîner entre Saint-Dié et Rosheim. Elle parcourront 127,1 kilomètres entre Sélestat et Le Markstein Fellering pour le septième jour, avant de terminer ce Tour au départ de Lure, pour une arrivée finale à la Super Planche des Belles Filles, dans le massif des Vosges.

Parcours du Tour de France femmes 2022

1035,5 kilomètres à parcourir, entre plaine et montagne

Au total, les coureuses engagées sur ce Tour de France femmes doivent parcourir 1035,5 kilomètres pendant huit jours. Avec des étapes de plaine et d'autres de montagne, et notamment des cols difficiles à passer. Le finish à la Super Planche des Belles Filles promet notamment d'être spectaculaire, avec sur les sept derniers kilomètres des côtes de plus de 10%, jusqu'à 24% pour celle de l'arrivée.

24 équipes en lice

Pour ce Tour de France femmes, le premier dans cette configuration, 24 équipes sont sur le départ. Parmi elles, cinq équipes françaises : FDJ Suez Futuroscope, Cofidis women team, Arkea pro cycling team, Stade Rochelais Charente-Maritime et Saint-Michel Auber 93. À noter parmi les autres équipes en lice Team jumbo visma, Movistar team women et Team DSM.

24 françaises dans la course

On compte au départ de ce Tour de France femmes, réparties dans les 24 équipes, 144 coureuses engagées. Et 24 d'entre elles sont françaises :

Marie Le Net et Évita Muzic (FDJ Suez Futuroscope)

Aude Biannic Movistar (Movistar team women)

Juliette Labous (Team DSM)

Audrey Cordon-Ragot (Trek – Segafredo)

Laura Asencio (Ceratizit-WNT)

Victoire Berteau, Valentine Fortin et Sandra Levenez (Cofidis women team)

Gladys Verhulst (Le Col-Wahoo)

Morgane Coston, Pauline Allin, Amandine Fouquenet, Anaïs Morichon et Greta Richioud (Arkea pro cyncling team)

Séverine Eraud, Noémie Abgrall, India Grangier et Maéva Squiban (Stade Rochelais Charente-Maritime)

Alison Avoine, Sandrine Bideau, Coralie Demay, Barbara Fonseca et Margot Pompanon (St-Michel Auber 93)

Les étapes diffusées sur France Télévisions

L'étape au départ de Paris sera diffusée en direct sur France 2 à partir de 13h10. Ensuite, les sept autres étapes seront diffusées pendant deux heures et demi, sur France 3, à partir de 14h10. Nicolas Geay et Laurent Jalabert seront au commentaire, accompagnés par Marion Hérault-Garnier sur la moto et Inès Lagdiri aux reportages.

La directrice de course est Marion Rousse

Née dans le Nord, Marion Rousse a grandi dans une famille de cyclistes et est devenu championne de France Espoirs et Elite en 2012. C'est quelques mois plus tard qu'elle fait son arrivée à la télé, en tant que consultante pour le Tour d'Espagne en 2013. La cycliste a pris sa retraite à seulement 25 ans pour se consacrer totalement à la télévision. En 2017, elle est la première femme à commenter le Tour de France sur France Télévision, poste qu'elle reprend chaque année.

À 30 ans, elle ajoute une nouvelle corde à son arc en devenant directrice de cette nouvelle version du tour féminin. Un changement de poste entre la fin du Tour de France hommes et femmes qui se fera le dimanche 24 juillet, date de la dernière étape du premier Tour, et de la première du deuxième.