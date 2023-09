Six infographies pour comprendre la crise que traversent les Restos du Cœur

Les files s'allongent depuis des années devant les points de distribution des Restos du Cœur, qui tirent la sonnette d'alarme en cette rentrée. L'association, créée en 1985 par Coluche, se retrouve dans le rouge en raison de la "hausse très importante" du nombre de personnes qui demandent de l'aide et d'une "augmentation de ses coûts de fonctionnement", due à l'inflation, selon le président de l'association, Patrice Drouet, invité de TF1 dimanche. Elle va être contrainte de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires.

Plusieurs entreprises et le gouvernement ont répondu à son appel à l'aide en promettant un soutien immédiat. Mais c'est sur le long terme qu'il faut agir, alertent les associations. Car depuis le milieu des années 2000, la pauvreté s'aggrave en France.

De plus en plus de personnes vivent sous le seuil de pauvreté

Plus de 9 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en France en 2019, d'après les données répertoriées par l'Insee (l'Institut national de la statistique et des études économiques), en hausse de 2 millions depuis le milieu des années 2000. "Cet indicateur n'inclut pas les personnes pauvres vivant en communauté ou dans les DOM, qui conduiraient à rehausser le nombre de personnes pauvres à 10,1 millions en 2018", précise l'Insee.

Le taux de pauvreté, lui aussi, a tendance à augmenter. Il correspond à la part des ménages dont le niveau de vie est inférieur à 60% du revenu de vie médian de la population, soit un revenu disponible de 1102 euros par mois pour une personne vivant seule. Ce taux de pauvreté s'établissait à 14,6 % en 2019. Il serait stable en 2020, selon des estimations provisoires .

"Sur longue période, la pauvreté a nettement reculé parmi les retraités, particulièrement entre 1970 et 1984. Depuis vingt ans, elle a fortement augmenté pour les familles monoparentales", note l'Insee.

Le taux de privation au plus haut depuis 2013

Le taux de "privation matérielle et sociale" a atteint en 2022 son plus haut niveau depuis la création de cet indicateur en 2013, a annoncé cet été l'Insee, en raison notamment de la hausse des prix de l'énergie. Il s'établissait l'an dernier à 14% de la population de France métropolitaine contre 13,4% en 2020 et 12,4% en 2013.

Contrairement aux taux de pauvreté monétaire, basé sur les revenus des ménages, le taux de privation repose sur le renoncement des ménages à certains produits ou services, comme posséder deux paires de chaussures, se chauffer correctement, manger de la viande ou du poisson tous les deux jours, ou partir une semaine en vacances chaque année. Si un ménage cumule au moins cinq de ces renoncements parmi une liste de 13 éléments "considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau de vie acceptable", il est en situation de "privation matérielle et sociale", ou en d'autres termes "pauvre en conditions de vie".

L'institut observe une importante différence selon la composition des ménages car si le taux de privation est de 6,8% pour les couples sans enfants, il monte à 31,1% pour les familles monoparentales.

400.000 bénéficiaires de plus en cinq ans aux Restos du Cœur

En raison de cette pauvreté qui gagne du terrain, les Restos du Cœur ont vu le nombre de bénéficiaires fortement augmenter ces dernières années et particulièrement depuis la crise sanitaire du Covid et l'inflation qui a suivi.

Lors de la campagne 2018-2019, les Restos du Cœur avaient accueilli 900.000 personnes. Ce chiffre est monté à 1,2 million en 2020-2021 et il explose en 2023 puisque l'association a déjà accueilli 1,3 million de personnes alors que l'année n'est pas terminée.

Les Restos du Cœur assurent 35% de l'aide alimentaire en France. Les autres associations font aussi le constat que les besoins augmentent. Ainsi, la Banque alimentaire annonçait en début d'année aider 2,4 millions de personnes fin 2022, soit trois fois plus qu'en 2011 .

Le nombre de repas distribués explose

En conséquences, le nombre de repas distribués explose lui aussi. L'association s'attend à servir 170 millions de repas cette année contre 142 millions en 2022 et 133 millions en 2018. "Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment solides pour absorber le flux de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire", a expliqué à l'AFP Patrice Douret, président des Restos du Cœur.

Une population "de plus en plus jeune et isolée"

Chaque année, les Restos du Cœur publient le profil du million de personnes accueillies par ses bénévoles, dont près de la moitié sont des familles. Il s'agit d'une population "de plus en plus jeune et isolée", relève l'association. "Aux Restos, la moitié des personnes accueillies a moins de 25 ans, dont 40 % sont des mineurs et 108.960 des enfants de moins de 3 ans." Les femmes sont les plus touchées par la précarité, notamment parce qu'elles sont bien plus nombreuses à être à la tête d'une famille monoparentale.

Parmi les bénéficiaires figurent aussi des retraités (17%) et des étudiants (9%). Les données des Restos révèlent aussi que certaines personnes qui ont un emploi doivent malgré cela recevoir le soutien de l'association (12%).

Un trou de 35 millions d'euros

Parallèlement à cette augmentation du nombre de bénéficiaires, l'association doit elle-même faire face à la hausse du prix des denrées alimentaires. Un tiers des produits distribués par les Restos du Cœur viennent des dons, qui restent stables, un tiers des produits sont financés par des fonds européens, et un dernier tiers des produits sont directement achetés par l'association. Or, la facture hebdomadaire a doublé, passant de 2,5 à 5 millions d'euros. La dégradation des comptes jusqu'ici en pente douce devient donc intenable, selon les Restos.

L'association a 35 millions d'euros de budget manquant cette année, c'est plusieurs mois de denrées qui ne peuvent pas être achetées sans plan de sauvetage. D'ici trois ans avec les même données de l'équation, c'est une part trop importante des achats de l'année qui ne pourront pas être effectués, explique l'association, qui craint de devoir mettre la clé sous la porte.

Elle a donc lancé un appel aux dons, autre volet des ressources de l'association. Ses ressources financières s'élèvent chaque année à environ 200 millions d'euros, collectés auprès de 450.000 donateurs à travers la France. Elles ont légèrement baissé entre la campagne de 2020-2021 et celle de 2021-2022, passant de 219 millions d'euros à 192 millions.

En attendant, sur le terrain on se prépare à voir une nouvelle consigne bientôt s'appliquer : passer de six repas distribués par personne et par semaine à seulement quatre.

Radio France s'engage et relaie l'appel aux dons

À partir de ce lundi, Radio France s'engage aussi pour faire face aux difficultés des Restos du Cœur, à travers des appels aux dons sur nos antennes.

Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don aux Restos du Coeur, les façons de procéder à un don sont nombreuses :