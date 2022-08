Six mois après le début de la guerre en Ukraine, la Russie à la peine

Six mois après les premières offensives en Ukraine, il faut reconnaître que l'armée de Moscou stagne. Si l'on se rapporte aux objectifs de guerre affichés en avril par le Kremlin, à savoir la conquête de la totalité du Donbass, force est de constater que seule la région administrative de Louhansk a bien été conquise en totalité. À noter que la prise des villes Severodonetsk puis Lysychansk s'est faite au début de l'été, alors qu'elles étaient laissées à l'abandon par l'armée ukrainienne.

Difficile de compter les pertes

Dans la région de Donetsk, plus à l'ouest, les avancées russes - quand elles existent - sont minimales. Quelques villages sont pris mais pas forcément tenus. Le tout se payant au prix fort. Les estimations du nombre de victimes dans les rangs de l'armée russe et de ses auxiliaires oscillent entre 20 et 70 000 morts et blessés, soit 5.000 morts confirmés du côté de l'armée russe, sachant que pour ce type d'estimations, on estime le nombre de blessés trois fois supérieur à celui des morts. De plus, Moscou peine à renouveler ses forces.

Dans le sud de l'Ukraine sur les régions de Kherson et Zaporijjia, les Russes sont là sur la défensive. L'armée ukrainienne y a poussé quelques petites contre-offensives et, surtout, bombarde avec précision les dépôts de munitions, les infrastructures permettant aux Russes de ravitailler , les centres de commandement voire de simples casernements. Kiev a annoncé vouloir reprendre la totalité de la région par les armes. Mais les Ukrainiens sont encore loin du compte.

Les combats se déportent vers la Crimée

En revanche, l'armée de Kiev a réussi à porter le conflit encore plus au sud : en Crimée, là où la Russie avait concentré sa force la plus importante depuis son annexion de la province en 2014. Les bombardements ukrainiens de la principale base aérienne , des dépôts d'essence et même du q uartier Général de la flotte Russe à Sébastopol ont sérieusement entamé les capacités des russes à monter quelque offensive que ce soit, notamment sur la ville portuaire d'Odessa, la dernière porte de sortie ukrainienne sur la Mer Noire.