Six mois après le début l'invasion russe, quels sont les pays qui ont le plus aidé l'Ukraine ?

Les États-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle aide militaire de près trois milliards de dollars à l'Ukraine, le jour de l'indépendance de l'Ukraine qui marque aussi les six mois de l'invasion russe. "Cela permettra à l'Ukraine d'acquérir des systèmes de défense aérienne, des systèmes d'artillerie et des munitions (...) et des radars pour nous assurer qu'elle puisse continuer à se défendre sur le long terme" affirme le président américain. Depuis le début de l’invasion russe, le pays dirigé par Joe Biden est le plus gros donateur, avec 48,18 milliards, tout confondu : aides militaire, financière et humanitaire.

Ces trois milliards représentent la plus grosse enveloppe d'aide militaire américaine depuis le début de la guerre. Elle doit permettra à Kiev d'acquérir de nouvelles armes ou de financer des formations ou opérations. Cette aide vient s’ajouter à celle déjà annoncée la semaine dernière, d’un montant de 775 millions de dollars.

Les États-Unis à l'origine de plus de la moitié de l'aide

En tout, près d’une quarantaine de pays se sont mobilisés pour apporter une aide militaire, financière ou humanitaire à l’Ukraine, pour un montant total de 88,1 milliards d’euros, si on comptabilise les dernières annonces des Etats-Unis, selon l’institut de Kiel pour l'économie mondiale . Les Etats-Unis représentent plus de la moitié des aides.

La plupart sont des pays européens. Parmi les pays asiatiques, la Corée du Sud (93 millions d'euros) et le Japon (593 millions) font partie des rares donateurs. L’Inde et la Chine ont participé, au minimum, à la hauteur de deux millions d'euros. En Océanie, l’Australie a promis près de 300 millions d’euros. Le Canada a promis plus de trois milliards d'euros. D’après le Figaro , "au printemps, l’aide cumulée (humanitaire, financière et militaire) du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de la Pologne, de l’Espagne et de l’Italie dépassait les quatre milliards d’euros par mois".

Dans sa dernière mise à jour, en date du 18 août, l’institut de Kiel pour l'économie mondiale note que "le flux de nouvelles aides internationales à l'Ukraine s'est tari en juillet. Aucun grand pays de l'UE comme l'Allemagne, la France ou l'Italie n'a pris de nouveaux engagements significatifs." Entre le 2 juillet et le 3 août, "l'Ukraine n'a reçu qu'environ 1,5 milliard d'euros de nouvelles promesses de soutien", ajoute IfW.

Pour réaliser cette carte, nous avons actualisé les données de l’institut allemand, après l’annonce des États-Unis et celle de l’Allemagne la semaine dernière. Le gouvernement allemand va livrer à l'Ukraine pour 500 millions d'euros d'armements supplémentaire, dont une partie sera remise en 2023 : des chars de dépannage, des lance-roquettes, des munitions ou encore des appareils anti-drones.

Rapporté à la part du PIB de chaque pays, l’Estonie en tête

L’institut de Kiel pour l’économie mondiale compare également les dons des pays comparés au PIB. On constate que les pays qui ont le plus aidé l’Ukraine sont ses voisins : l’Estonie (0,830% du PIB), devant la Lettonie, la Pologne et la Lituanie. Les États-Unis sont septièmes (0,216% du PIB), l’Allemagne est 13ème (0,082% du PIB) et la France 19ème (0,045% du PIB).

Deux milliards d'aide au total promis par Emmanuel Macron

Depuis le début du conflit, la France a aidé l’Ukraine à hauteur d’1,15 milliard d’euros. Cela représente 0,04% de son PIB, c'est moins que le Portugal, la Slovaquie et la Grèce. La France a livré pour 230 millions d’aide militaire, 120 millions d’euros d’aide humanitaire et 880 millions d’euros d’aide financière.

Mais ces chiffres de l'institut allemand sont différents de ceux évoqués en mai par le président Emmanuel Macron lors de la Conférence internationale des donateurs à Varsovie. "La France va augmenter son soutien de 300 millions de dollars, ce qui porte notre aide à 2 milliards" avait promis le président.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unis pour les réfugiés, la France a accueilli 96.250 Ukrainiens qui ont fui depuis le début de la guerre. Il y a 940.000 réfugiés en Allemagne, 1,2 million en Pologne.