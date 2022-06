Six mois de Présidence Française de l'Union Européenne, pour quel bilan ?

La France passe le 1er juillet le relais de la présidence française de l’Union européenne (PFUE) à la République Tchèque. Elle présidait depuis janvier 2021 le conseil de l’Union européenne et a eu la lourde tâche de faire accoucher nombre de compromis sur de futures lois européennes. Son programme législatif était déjà ambitieux, mais il a été bousculé par la guerre en Ukraine. Malgré cela, les partenaires de la France saluent des avancées notoires , notamment concernant l'encadrement des plateformes numériques, l'égalité femmes-hommes dans les grandes entreprises et le climat.

Maintien de l'unité des 27 sur les financements à l'Ukraine

Le choc provoqué par le retour de la guerre sur le sol européen a certes soudé les 27, mais maintenir leur unité pour voter six salves de sanctions sans précédent contre Moscou, et débloquer des dizaines de millions d’euros pour soutenir l’Ukraine, son armée, et ses réfugiés est sans doute la principale réussite de cette présidence française. "La capacité d'entraînement de la France, avec ses principaux partenaires allemand et italien, a été démontrée à Kiev, le 16 juin, lorsqu'Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi, ainsi que le Président roumain Klaus Iohannis, ont apporté leur soutien à la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne", note notamment la fondation Robert Schuman, centre de recherches et d'études sur l'Europe, dans son bilan cette présidence. Selon la fondation, ce geste a permis, une semaine plus tard, de garantir une décision unanime lors du Conseil européen des 23 et 24 juin, pour octroyer le statut de candidat à l'entrée dans l'UE à l'Ukraine et à la Moldavie.

Plusieurs textes de lois désormais sur les rails

Cette crise géopolitique n’a pas pour autant fait déraper le travail législatif, ce que saluent plusieurs partenaires de la France. Concernant l'encadrement des plateformes numériques, l'adoption d'une nouvelle législation a permis de ramener de l'ordre dans le "Far West" de l'Internet. Le "Digital Markets Act" (DMA) entend limiter la puissance des grandes plateformes et en particulier des géants américains comme Google, Apple, Facebook, au profit des pépites européennes. Le Digital Services Act (DSA) vise lui à mieux lutter contre les appels au meurtre, les images pédophiles, les campagnes de désinformation ou les produits contrefaits. Ce texte responsabilise les Gafam en les contraignant à supprimer les contenus illégaux et à coopérer avec les autorités.

Autre avancée notable, la directive sur les salaires minimaux. Ils seront désormais défini par des critères communs pour assurer un niveau de vie décent partout dans l’Union. Au moins 80% des salariés devront être couverts par des négociations collectives.

Enfin, la présidence française a été marquée par l'adoption d'une directive sur l'égalité femmes-hommes dans les conseils d'administration des grandes sociétés, alors que la négociation était bloquée depuis cinq ans. D’ici 2026, les sociétés cotées en bourse devront nommer au moins 40% de femmes (non exécutifs).

Des négociations en progrès entre les 27 États membres

Si la gestion collective des questions d'asile et de migrations est encore loin d’être réglée, une première étape importante a été franchie sous l'impulsion de la France. Les 27 sont désormais d’accord pour renforcer les règles d’enregistrement aux frontières extérieures de l’Union (il reste désormais à négocier avec le Parlement), et ils sont désormais 21 Etats membres à accepter le principe de relocalisation des migrants en cas d’afflux.

Le "paquet Climat" était également au cœur de ce mandat. La transition énergétique est une priorité des européens et la France en avait fait un élément essentiel de son agenda. Cette dernière semaine, avant la fin de la PFUE, plusieurs dossiers clefs ont progressé au conseil, notamment celui sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et celui sur l’interdiction des ventes de véhicules à moteur thermique en 2035. Les modalités précises de ces futures lois restent néanmoins à négocier avec le Parlement.

Quelques échecs, notamment sur la taxation des multinationales et la réforme du fonctionnement de l'UE

Concernant la validation de la taxation minimale des multinationales, la France n’a pas réussi à lever le véto hongrois. Au Parlement européen, certains regrettent par ailleurs l’absence d’avancées sur la réforme du fonctionnement de l’Union.