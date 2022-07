Six pistes pour adapter les villes aux vagues de chaleur, entre végétalisation, routes blanches et cours d'eau

Partout en France, les records de chaleur s'enchaînent . Des records absolus de températures ont été battus dans 64 communes lundi. ll a fait 42,6 degrés à Biscarosse, 42 à Nantes, 39,3 à Brest. Du jamais vu. Et ce sont les villes qui souffrent le plus de ces vagues de chaleur extrême, de plus en plus fréquentes en raison du réchauffement climatique. Des villes où le bitume et les nombreux bâtiments font grimper les températures.

Pour y remédier, en France comme en Europe, les municipalités cherchent des solutions : de la végétalisation des espaces urbains aux revêtements de couleur claire. L'objectif : faire baisser le mercure.

Publicité

Végétaliser les bords des routes et cours d'écoles

Végétaliser : c'est l'option la plus évidente, et ça marche. De plus en plus de villes végétalisent des bords de routes, des axes piétons ou des quartiers entiers. Les parcs notamment, permettent de créer de véritable îlots de fraicheur. "À Göteborg (Suède), la différence de température maximale entre un parc et son environnement construit a été mesurée à 5,9°C", explique l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). À Lyon, la rue Garibaldi, longue de trois kilomètres, est aujourd'hui garnie de verdure, après des travaux débutés en 2014. Des arbres ont été plantés de chaque côté de la route : des platanes ou chênes qui apportent de l'ombre et rafraichissent l'atmosphère.

Le même procédé est testé cette fois dans les cours d'écoles, bien souvent goudronnées et qui deviennent irrespirables par forte chaleur. À Tours par exemple, la municipalité a lancé un plan "écoles en transition" de 73 millions d'euros. Certaines écoles, trop anciennes et énergivores, seront détruites puis reconstruites. D'autres rénovées avec des matériaux-écoresponsables et de façon à faire face à la chaleur. Les cours d'école, elles, seront totalement repensées, avec moins de béton et plus de verdure, de façon à renvoyer "moins de chaleur en période de canicule", expliquait alors le maire Emmanuel Denis.

Planter des arbres à feuillage dense

Là aussi, l'objectif est d'ajouter de la verdure pour rafraîchir les espaces urbains. Planter plus d'arbres à différents endroits de la ville permet avant tout de faire baisser la température : "Les arbres isolés ou en bordure de route peuvent diminuer la température de 2 à 3 °C grâce à l’évapotranspiration et l’ombrage", précise l'Ademe, l'Agence de la transition écologique. Ils font également de l'ombre. Plus leur nombre est important et leur feuillage dense, plus ils seront efficaces.

Installer des systèmes pour faire de l'ombre

Pour rendre les périodes de forte chaleur plus vivables, en plus des solutions à mettre en place à plus long terme, les villes peuvent facilement protéger les habitants du soleil. En Espagne, habituées aux fortes chaleurs, les villes se sont penchées sur le problème, en réfléchissant à des systèmes pour réduire le soleil direct dans certaines rues.

Pour ce faire, certaines villes installent de grandes voiles en tissu au dessus des rues piétonnes. Elles permettent de protéger la rue et les passants du soleil, rendant l'atmosphère plus respirable, notamment pour les personnes les plus fragiles.

Installer des points d'eau

À Paris, en plus de 1 200 fontaines réparties dans la capitale et répertoriées sur une carte , 48 brumisateurs et 37 fontaines sont mis en place fin juillet, alors que la ville active son "plan canicule niveau 3". Elles permettent de se rafraichir, de remplir sa gourde et de faire baisser légèrement la température.

Les cours d'eau qui passent dans les villes permettent eux aussi de réduire de manière importante les îlots de chaleur. À tel point que certains élus veulent faire ressortir des anciens cours d'eau aujourd'hui enfouis. C'est le cas à Paris, où plusieurs associations, philosophes et jardiniers ont signé une tribune dans Reporterre pour faire "renaître la Bièvre, rivière enfouie sous le béton parisien", précisant notamment que ça "permettrait d’ouvrir un réseau de fraîcheur et de créer un corridor écologique".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Poser des revêtements de couleur claire

Aujourd'hui, la plupart des routes sont de couleur foncée, souvent en goudron. Une matière et une couleur qui emmagasinent la chaleur et la diffusent tout au long de la journée, augmentant un peu plus les températures. Un peu comme un radiateur géant. C'est la même chose sur les toits des maisons de couleur foncée, qui récupèrent la chaleur et augmentent la température du logement. Un solution : repeindre en blanc.

C'est ce que font plusieurs localités aux États-Unis. C'est le cas notamment de Los-Angeles, qui a trouvé cette solution pour lutter contre les îlots de chaleur. Une expérimentation qui porte ses fruits, selon les services de la ville, qui expliquent que les rues recouvertes de peinture claire seraient en moyenne 5 à 7 degrés plus fraîches que les autres rues. San-Francisco a pris la même décision pour les toits de certaines de ses habitations ou commerces. Le blanc permet de renvoyer une partie de la chaleur. Une technique utilisée en Grèce depuis des années, puisque c'est bien pour cette raison que les habitations sont totalement blanches.

Repenser la forme des villes

C'est une solution qui ne peut pas de mettre en place en quelques mois, mais devrait privilégiée à l'avenir, selon l'Ademe. Dans son guide de recommandations pour lutter contre les îlots de chaleur, elle assure que "l'une des solutions consiste à repenser la forme urbaine (rues, constructions, espaces libres…) pour favoriser la circulation des vents, limiter le piégeage de la chaleur la nuit et créer de l’ombrage le jour ". L'Agence précise que ces rues étroites, qui reçoivent donc moins de rayonnement solaire, offrent un meilleur confort. Ainsi "dans les passages couverts de Sanliurfa (Turquie), il fait 3 à 4 °C plus frais que dans les rues environnantes notamment grâce à la circulation du vent plus importante".

D'autres solutions pour aider la ville à supporter (et réduire) les vagues de chaleur sont à l'étude. Des bâtiments à basse consommation, des murs végétalisés ou encore des matériaux novateurs qui réduisent les effets de la chaleur sur la route ou une habitation. De plus en plus d'architectes et urbanistes travaillent sur ce sujet, à mesure que les vagues de chaleur s'intensifient.