Six questions sur EcoWatt, la "météo de l'électricité" qui permet d'éviter les coupures

Son nom est encore méconnu, mais le gouvernement et RTE, Réseau de Transport d'Electricité, s’efforce à le prononcer pour le faire connaître. EcoWatt est comparée à la "météo" de l’électricité, un "Bison futé" de l’état du système électrique. Cette plateforme permet de connaître le niveau de consommation électrique et d’être alerté quand le réseau est en tension, en envoyant des messages quelques jours avant et la veille.

Car cet hiver s’annonce redoutable, à cause de la guerre en Ukraine et du manque de gaz russe. "Le risque de coupure ne peut pas être totalement exclu, mais il pourrait être évité en baissant la consommation nationale de 1 à 5% dans la majorité des cas, et jusqu'à 15% dans les situations météorologiques les plus extrêmes", a précisé RTE dans un communiqué mercredi. Car toutes les économies sont bonnes à prendre pour ne être dans le rouge, et RTE met donc en avant EcoWatt, où 100.000 personnes sont inscrites sur la plateforme.

Comment fonctionne-il ?

Trois couleurs permettent de connaître le niveau de consommation électrique et indique si celui-ci est plutôt faible ou élevé, région par région. La couleur verte signifie que la consommation est normale, si c'est orange, la consommation est élevée, le système électrique est tendu et les écogestes sont les bienvenus. Si le signal devient rouge, la situation s'annonce alors très tendue et des coupures sont inévitables si la consommation ne diminue pas. Dans "la très grande majorité des situations", RTE n'envisage que "quelques signaux EcoWatt rouge sur les 6 mois de l'hiver".

Comment obtenir ces alertes ?

Des alertes sont envoyées par mail ou pas SMS. Il faut s'inscrire sur le site monecowatt.fr. Un signal d’alerte orange a déjà été déclenché le 4 avril, au cours d’une journée très froide, ce qui avait permis d’économiser environ 800 MW selon RTE. Cela représente deux fois la consommation d’une ville comme Montpellier, indique le ministère de la Transition écologique .

Quand sont-elles envoyées ?

Les prévisions de consommation sont disponibles sur les trois jours à venir sur le site internet, ainsi que le détail heure par heure des moments de tension. Si le système électrique s’annonce tendu, à cause de la météo, une première alerte est envoyée, pour prévenir et s’organiser. Si les prévisions sont justes, les consommateurs recevront une seconde alerte, avec les heures précises où il faut économiser de l’énergie.

Qui peut en bénéficier ?

Les particuliers comme les entreprises, les associations et les collectivités peuvent s'inscrire. De grands groupes comme Carrefour , La Poste, Schneider et Casino ont signé une charte d'engagement. Carrefour s'engage par exemple à "diminuer l’intensité lumineuse dans les magasins" en cas de pics et "baisser le chauffage dans les points de vente de 2 degrés". "Notre standard est saturé d’appels d’entreprises qui veulent signer des conventions Ecowatt", a affirméXavier Piechaczyk, le président du directoire de RTE. Testé en Bretagne et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, près d'une cinquantaine de collectivités territoriales ont également signé la charte.

Quel est l’intérêt ?

"Quand nous perdons un degré, la consommation d'électricité de l'ensemble du pays augmente de 2400 mégawatts, soit l'équivalent de la puissance de deux ou trois réacteurs nucléaires" affirme Nicolas Goldberg, responsable énergie chez Terra Nova, dans l'Express . "Si tous les foyers français éteignaient une ampoule, cela permettrait d’économiser jusqu’à 600 MW à l’échelle du pays, soit la puissance d’une centrale au charbon, ou l’équivalent de la consommation de 600 000 habitants" écrit sur son site EcoWatt. "Si tous les Français adoptaient des éco-gestes à leur domicile comme au travail, on estime que la consommation pourrait diminuer de 3 000 MW. C’est l’équivalent des consommations de Lyon, Marseille et Nice réunies (soit la consommation de 3 millions de personnes)."

Quels sont les écogestes recommandés ?

La plupart semble aller de soi. Il est par exemple conseillé de baisser le chauffage quand on quitte son logement, de couvrir ses casseroles, de bien choisir ses lampes, a rappelé le président du directoire de RTE mercredi sur France Inter. Vous pouvez consulter tous les écogestes sur le site d’EcoWatt .

Cet hiver, il n’y a pas de risque de black-out, mais RTE lance un appel à la prudence : "Il faudra faire attention à sa consommation électrique entre 8h et 13h le matin et au moment du dîner entre 18h et 20h."