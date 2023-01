Six questions sur la fermeture des falaises d'escalade, qui inquiète les grimpeurs

L'un après l'autre, des propriétaires de falaises, organismes publics ou privés, annoncent l'interdiction de la pratique de l'escalade sur leurs sites. Depuis le début de l'année et la fin des conventions signées entre ces propriétaires et la Fédération française de la montagne et de l'escalade, des arrêtés d'interdiction tombent au compte-gouttes. Cela inquiète les grimpeurs qui se voient privés de leur terrain d'expression en milieu naturel. Certains ont même lancé des pétitions .

Combien de falaises sont concernées ?

“Aujourd'hui, il y a 24 sites, à ma connaissance, qui sont interdits” estime auprès de France Inter le président de la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME), Alain Carrière. Vingt-quatre sur “environ 2.000 falaises, dont 800 ou 900 ont fait l’objet de conventions”, précise-t-il. Des sites situés aux quatre coins de l’Hexagone : Aureille, dans les Alpilles (Bouches-du-Rhône), le rocher de Pierre-Blanche (Vendée), les falaises de Brison (Jura) les falaises de Saffres (Côte-d’Or), mais aussi la Hottée du Diable (Aisne), ou la grotte de Sabart (Ariège).

La fermeture de trop, pour de nombreux pratiquants de l’escalade en extérieur, c’est celle d'une partie du site de Presles (Isère), le plus grand site d’escalade en grandes voies, monument de la discipline, dont les falaises se situent dans le Vercors. La SARL des Rochers de Choranche, qui possède une grande partie des falaises, a annoncé, le 13 janvier, l'interdiction de "la pratique de l'escalade sous toutes ses formes sur l'ensemble de (ses) parcelles".

Comment en est-on arrivé là ?

Dans les années 1980, la FFME a signé des centaines de conventions d’usage pour s’assurer de la pérennité de l’activité d’escalade en falaise sur de nombreux sites, en assumant de prendre la responsabilité juridique des sites, et leur entretien. “Près d’un millier de conventions ont été signées. Le propriétaire des terrains n'avait plus aucune responsabilité par rapport à l'escalade”, relève Jean-Claude Grand, président du comité territorial des Bouches-du-Rhône de la FFME. La fédération prenait tous les risques, et les conventions d’entretien des falaises ont permis un développement sans précédent des sites d’escalade.

L’accident de Vingrau (Pyrénées-Orientales) a constitué un séisme. En 2010, une cordée grièvement blessée intente une action en justice. A l’issue du procès, en 2019, la FFME est jugée responsable sans faute. “Comme il y avait eu un blessé grave, le juge civil a décidé de nous faire donner 1,6 million d'euros à la victime”, poursuit Jean-Claude Grand. L’assureur de la fédération, craignant un gouffre financier, annonce qu'il augmente ses prix. A la FFME, où on n’envisage pas d’augmenter le prix de la licence, le modèle de convention commence à être remis en question.

A l’été 2022, sur décision de son conseil d'administration, la FFME décide de mettre fin à ces conventions. Le déconventionnement devient effectif en France au 1er janvier 2023, précipitant la décision de certains propriétaires de fermer l’accès à leurs falaises. Ils refusent d’endosser la responsabilité en cas d’accident.

Que dénoncent les grimpeurs ?

Voir des sites mythiques comme celui de Presles (Isère) fermer provoque un sentiment de malaise dans la communauté. “Il y a vraiment une inquiétude” résume à France Inter Mathias, Toulousain de 44 ans et escaladeur depuis de longues années. “En Vendée par exemple, ils n’ont plus beaucoup d’endroits où grimper”, regrette-t-il. ”On vient d'un monde marqué par un esprit de liberté, qui était porté par les fondateurs. Pour nous, aller en falaise, c'est un moment assez unique”, décrit le quadragénaire.

Alors pour certains, difficile de digérer le choix de la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Des sites spécialisés aux forums, en passant par les groupes de grimpeurs sur les réseaux sociaux, des voix s’élèvent pour critiquer une FFME qui, selon eux, se désintéresse de la pratique de l’escalade en falaise, en particulier pour soutenir la compétition, délaissant le caillou pour la résine ; l’extérieur pour la salle.

La pratique de l'escalade est devenue interdite dans une vingtaine de sites abritant des falaises, depuis le 1er janvier 2023 - FFME

Loris, un Marseillais mordu de grimpe dans les Calanques, comprend néanmoins ce déconventionnement : “Personne, et c'est normal, encore moins les gens à qui appartiennent ces sites, ne veut avoir la responsabilité qu'une personne qu'ils ne connaissent même pas se fasse mal et porte plainte contre eux”, juge le trentenaire, joint par France Inter. “C'est normal aussi que la FFME déconventionne, parce que si à chaque fois que quelqu'un se fait mal, il y a un problème de responsabilité... Si ça arrive souvent, vous imaginez ?”

Le nerf de la guerre ? Une société “qui se judiciarise”, relève Alain Carrière, le président de la FFME. “On est dans une société aujourd'hui où on tente de maîtriser le risque et de mettre des contrats d'assurance complètement sur les risques”, abonde Mathias. Mais aussi un sport qui attire de plus en plus d’adeptes, voire “qui s’est bobo-isé”, ose Loris. Et si la Fédération se réjouit de cette popularité nouvelle, elle relève aussi que sur environ un million de pratiquants, seulement 110.000 sont licenciés. “Pourquoi ce serait à un dixième des grimpeurs d'assumer un coût qui intéresse dix fois plus de personnes ?” questionne Jean-Claude Grand.

Que dit la loi ?

La fin des conventions trouble les propriétaires, collectivités territoriales comme entités privées. Le déconventionnement semble leur donner l’impression qu’ils sont une nouvelle fois exposés aux recours juridiques, en cas d’accident. Le Code Civil, dans son article 1242 , dispose que l’on est responsable “des choses que l’on a sous sa garde”. “Donc au même titre que vous êtes responsable de vos enfants ou de vos animaux de compagnie, vous êtes responsable de ce qui s'est passé sur votre propriété”, explique Jean-Claude Grand. Il s’agit là d’une responsabilité sans faute. En clair, il n’est pas nécessaire d’avoir commis une faute - une négligence, par exemple - pour être considéré responsable.

Pourtant en février 2022, la loi 3DS - dite “loi falaise”, votée après un long lobbying - a tenté d’atténuer la responsabilité du propriétaire. Dans son article 215, la loi 3DS a ajouté au Code du sport un article L 311-1-1 qui permet de limiter la responsabilité sans faute des propriétaires et gestionnaires d'espace naturel sur lequel s'exerce un sport de nature. Le gardien d’un site n’est plus a priori tenu pour responsable, mais l’écriture de la loi reste trop floue.

Ce changement législatif, rappelle Jean-Claude Grand, “dit que la responsabilité d'un propriétaire ne sera pas reconnue, si le grimpeur se retrouve face à un risque normal et raisonnement prévisible. Ce sera au grimpeur de démontrer qu’il s'est retrouvé face à un risque qui n’était pas prévisible.” Une précision bienvenue, pour la FFME, mais qui ne semble pas avoir tempéré la frilosité des propriétaires, à qui il incombe par ailleurs la charge d’entretenir les falaises.

Que cherche à faire la FFME ?

Pour éviter de se trouver une nouvelle fois dans une situation intenable financièrement, la Fédération Française de la montagne et de l’escalade se retrouve donc à prendre son bâton de pèlerin et aller, au cas par cas, plaider sa cause auprès des collectivités territoriales. Son idée, diluer la responsabilité en expliquant aux propriétaires qu’ils doivent reprendre en charge la responsabilité de leur site. “Il fallait remettre les choses en ordre”, estime le président de la FFME.

Certains acceptent, d’autres… pas du tout. “Je comprends les maires des toutes petites communes, qui ont deux ou trois employés et encore… Ils n'ont pas de service juridique, ils sont inquiets, c’est normal”, tempère Alain Carrière, qui se dit attaché à la pérennité de l’accès gratuit aux sites d’escalade, dans la tradition française. “En Vendée, par exemple, on va s’en sortir”, assure-t-il, “les services juridiques du département se sont inquiétés, ils ont conseillé l’interdiction du site, mais je suis tout à fait confiant sur le fait qu’ils comprendront.” Alain Carrière relève par ailleurs qu’à Etréchy (Essonne), dont l’accès à la falaise a été fermé par l’Agence des espaces verts d’Ile-de-France, les élus, “rassurés”, ont acté la réouverture du site.

La FFME a décidé en 2022 de mettre fin aux conventions qui lui faisaient endosser la responsabilité en cas d'accident sur un site naturel - FFME

C’est tout de même plus compliqué pour d’autres. Selon le territoire, tous les propriétaires n’entendent pas les choses de la même façon. “Il y a des départements [qui] ont décidé de prendre la responsabilité, même à la place des communes. Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas trouvé d’intérêt à le faire”, souligne le président du comité territorial de la FFME, qui relève que certains territoires “ont davantage une culture de la montagne que d’autres”. Et certainement davantage d’intérêt économique à préserver l’activité. “C’est encore plus difficile avec des propriétaires privés”, se désole Jean-Claude Grand, “eux n’ont aucun intérêt à voir des grimpeurs venir parcourir leurs rochers.”

Quelles solutions ?

“La solution, ce serait de trouver avec la loi un compromis qui permette aux gens de grimper sans que les propriétaires ou la FFME ne soient engagés à payer en cas de problème”, avance Loris. Pour l’instant, c’est à l’appréciation du juge, en cas de litige. “Je pense qu'il faut poursuivre le lobbying [législatif]”, estime aussi Jean-Claude Grand. “La loi n'a fait que la moitié du chemin. Elle parle d'un risque raisonnablement prévisible alors qu'elle aurait pu très bien dire ce qu'on avait demandé au début, à savoir qu'un propriétaire ne soit pas tenu responsable pour un accident qui a lieu sur sur sa propriété”, regrette-t-il.

La FFME tente, tant bien que mal, d’expliquer aux collectivités territoriales et aux propriétaires privés que le risque est minime. “En revanche, il est multiplié par mille pour nous, pour autant de conventions qui existaient”, insiste Alain Carrière. Visiblement, l’effort de pédagogie devra être poursuivi. Pour tenter de fédérer les amoureux de l'escalade autour de la préservation des sites naturels, la FFME compte pour l'instant sur son fonds de dotation, Rock Climber .

Dans l’immédiat, certains arrêtés d’interdictions peuvent être retoqués. “Il y a des arrêtés d'interdiction qui sont attaquables en justice”, confirme Alain Carrière. “Mais avant d'attaquer en justice, on discute.” Et en attendant les discussions ? “Je pense que les gens vont continuer de grimper parce que vraiment, grimper, c'est un style de vie”, conclut Loris, qui assure qu’il trouvera toujours un bout de falaise à grimper. “Qui va surveiller ?”, s’interroge-t-il. “Et puis, de toute façon, personne ne va mettre en place une milice de l'escalade.”