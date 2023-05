Six questions sur le HHC, ce cannabis de synthèse bientôt interdit en France

HHC : ces lettres sont moins connues que le THC et le CBD. Elles désignent l’hexahydrocannabinol, une molécule dérivée du cannabis et actuellement en vente libre. Elle surfe sur l'essor du marché du CBD, et ses effets interrogent, tant ils sont similaires à ceux du THC. Les produits à base de HHC seront probablement interdits d'ici à quelques semaines , a annoncé lundi le ministre de la Santé, François Braun.

Qu’est-ce que le HHC ?

Le HHC est surnommé "le joint légal", car il a des effets jugés similaires à ceux du cannabis. Il agit sur les mêmes récepteurs que le tétrahydrocannabinol (THC), la substance au cœur des effets psychoactifs du cannabis. Le HHC est une drogue de synthèse, fabriquée en laboratoire. Sa molécule est synthétisée artificiellement à partir d'extraits naturels de cannabis.

Publicité

Quand est-il arrivé en France ?

Cette molécule n'est pas nouvelle, elle existe depuis la fin des années 40. Apparue sur le marché de la drogue aux Etats-Unis fin 2021, elle est arrivée massivement en France sur les étagères de boutiques spécialisées et des bureaux de tabac lors de l’été 2022. Le gramme coûte une dizaine d’euros environ. C’est le même ordre de grandeur que le cannabis à base de THC. C’est plus que le CBD.

Quels sont les effets ?

Il est très facile d’en acheter sur internet, en trois clics, on peut tomber sur des sites spécialisés. "Ces résines HHC sont idéales pour tous les connaisseurs à la recherche de sensations fortes !", peut-on lire sur une boutique en ligne. Des bonbons en forme de nounours "ont l’air parfaitement normaux", écrit un autre site, avant d’ajouter et revendiquer la puissance de la molécule : "Mais ne vous y trompez pas, un seul d’entre eux suffit à vous propulser dans un tout autre état !"

On peut trouver cette molécule dans des bonbons aromatisés, des huiles, des gouttes à mettre sous la langue et du liquide pour les vapoteuses. Certains consommateurs trempent leurs fleurs de CBD dans du HHC. Selon les consommateurs, ses effets sont parfois proches de ceux de la drogue interdite en France, un effet "planant", de relaxation, euphorisant, et même de "défonce".

"Comme pour le THC, on va retrouver une sensation d'énergie augmentée, des phénomènes hallucinatoires, un sentiment d'euphorie", détaille Amine Benyamina, le président de la Fédération française d’addictologie. "Il y aussi une augmentation de l'appétit. Parfois, une altération de la perception et du temps, une augmentation de la température du corps", ajoute le chef du service psychiatrie et addictologie à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif.

Quand le HHC sera-t-il interdit ?

Un flou juridique règne en France, à laquelle le ministre de la Santé souhaite mettre fin. Interrogé sur une éventuelle interdiction, François Braun rétorque : "Je pense que c'est une affaire de semaines", car les vendeurs "profitent d'une faille (...) de classification". "C'est un produit qui prend un trou dans le marché. Il faut maintenant fermer cette porte rapidement."

Selon le ministre, "il y a un trou dans la raquette qu'il faut combler rapidement pour ne plus avoir cette vente libre qui est tout à fait anormale". Un avis de l’agence du médicament (ANSM) est attendu "dans le courant du mois de juin". En Europe, l'Autriche et la Finlande viennent de l'interdire, classant le produit comme substance psychoactive, après la Pologne et la Suisse.

Est-il dangereux pour la santé ?

Il n’y a pas de grande étude qui détaille les dangers du HHC et les risques pour la santé. Un rapport publié le 17 avril par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies alerte sur "un problème émergent" et reconnaît que l’on "en sait relativement peu sur les effets et les risques de l'utilisation de HHC".

Le 12 avril dernier, dans un communiqué, les principales organisations professionnelles françaises de la filière CBD déconseillaient l’usage du HHC, "compte tenu de l’incertitude scientifique, sanitaire et juridique entourant cette molécule". De son côté, si le CBD a été autorisé et n'est pas considéré comme un stupéfiant, c'est parce qu'il n'y a pas "de risque de dépendance".