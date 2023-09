Six questions sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate, proposé par la Commission européenne

La proposition a fait bondir dans presque tous les camps politiques : Manuel Bompard (LFI) s'y dit "totalement opposé", l'eurodéputé Verts Benoît Biteau l'estime "irresponsable", et Stéphane Séjourné (Renaissance) assure que "ce n'est pas acceptable" . Ce mercredi, la Commission européenne a pourtant bel et bien proposé de renouveler l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne pour les dix prochaines années.

Pourquoi l'autorisation expirait-elle ?

L'autorisation du glyphosate en Europe avait été renouvelée en 2017 et devait expirer le 15 décembre 2022. Mais elle avait été prolongée exceptionnellement d'un an (jusqu'au 15 décembre 2023), dans l'attente de l'évaluation scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) .

La demande de renouvellement a été introduite en 2019 par le GRG ( Glyphosate Renewal Group ), un groupe de lobbying constitué par plusieurs sociétés, dont Bayer Agriculture bvba (qui possède Monsanto, producteur du Roundup, l'un des principaux herbicides à base de glyphosate), ce qui a initié le processus de renouvellement. Quatre États-membres ont alors été nommés pour procéder à l'évaluation : la Hongrie, les Pays-Bas, la Suède, et la France.

Sur quoi se base la Commission européenne ?

Tout le débat autour du glyphosate est lié au fait que jusqu'ici, les études scientifiques n'ont pas réussi à démontrer de lien direct entre glyphosate et cancer : cela ne signifie pas forcément qu'il n'existe pas, seulement qu'on ne peut pas le prouver en l'état actuel des connaissances.

Tout est alors une question d'équilibre entre principe de précaution et intérêts économiques des entreprises concernées : en 2015, l'OMS a choisi la première approche, classant le glyphosate comme "cancérogène probable" pour les humains, via son Centre international de recherche sur le cancer. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a quant à elle estimé, en 2022, que les preuves scientifiques disponibles ne justifiaient pas un tel classement.

Enfin, le rapport final de l'EFSA, publié le 25 août dernier et sur lequel se base la Commission, souligne des zones d'ombres sur l'effet réel du glyphosate, dont "un risque élevé à long terme chez les mammifères" pour la moitié des usages proposés par la demande de renouvellement, mais prend acte du manque de données scientifiques pour obtenir une analyse définitive. Pour la spécialiste des pesticides Laurence Huc, cette décision "n'est pas basée sur des données sanitaires, mais sur des décisions économiques et politiques".

Est-ce une autorisation "sans condition" ?

Dans sa proposition, Bruxelles établit quelques garde-fous. La Commission propose en effet d'assortir l'autorisation de "mesures d'atténuation des risques" aux alentours des zones pulvérisées, avec des "bandes tampons" de cinq à dix mètres, des équipements permettant de réduire "les dérives de pulvérisation", ainsi que l'interdiction de l'utilisation pour la dessiccation (l'épandage pour sécher les cultures avant la récolte).

Des mesures insuffisantes, notamment pour la France : Pascal Canfin, eurodéputé Renew, estime qu'il n'y a aucun "restriction sérieuse d'usage" dans la proposition de la Commission, quand son collègue Stéphane Séjourné estime qu'il s'agit d'une autorisation de "dix ans sans condition". "S'il n'y a pas de modification, on votera contre."

Qui prend la décision finale ?

Ce sont justement les États membres qui devront voter pour suivre ou non la proposition de l'exécutif européen. A priori, la France devrait donc voter contre, sauf modifications dans le texte proposé. Il sera examiné vendredi par les représentants des Vingt-Sept, qui devront ensuite la valider à une majorité qualifiée d’États membres lors d'une réunion le 13 octobre.

La majorité qualifiée nécessite de remplir deux critères : 15 États sur 27 doivent voter pour, et leur population cumulée doit être supérieure à 65 % de la population totale de l'UE.

Les pays membres auront-ils une marge de manœuvre ?

Si l'autorisation devait être prolongée, les États membres qui seraient opposés au glyphosate ne seraient pas forcément obligés de l'autoriser sur leur territoire. Chaque État pourra décider d'autoriser ou non les produits contenant du glyphosate, avec des règles d'utilisation en fonction de ses spécificités locales. La Commission souhaite également qu'ils "apportent une attention particulière" aux effets sur l'environnement.

Le Luxembourg avait ainsi interdit la commercialisation du glyphosate (avant de devoir lever cette interdiction suite à une décision de justice en 2023), le Portugal interdit son usage dans l'espace public. La France, les Pays-Bas et la Belgique ont interdit son utilisation par des particuliers, et l'Allemagne doit l'interdire totalement fin 2023.

Mais, comme le rappelle un responsable européen, si "dans des cas extrêmes, des États peuvent théoriquement interdire tous les produits contenant du glyphosate", ils doivent pour cela avoir de solides justifications "dans le cadre des conditions" fixées par la législation de l'UE.

Pourquoi la France utilise-t-elle encore du glyphosate ?

Emmanuel Macron avait promis en 2017 de sortir du glyphosate en 2021, mais était finalement revenu sur cette mesure sous pression du lobby agricole. La FNSEA, notamment, s'oppose à une interdiction du glyphosate en Europe et en France, estimant qu'il n'y a "aucun élément pouvant alimenter un refus de prolonger" l'autorisation, selon l'un de ses responsables.

Paris a adopté une position "en même temps" : "une interdiction par défaut et une forme de pragmatisme avec les agriculteurs" quand il n'y a pas d'alternative à l'utilisation du glyphosate, explique l'eurodéputé Renew Stéphane Séjourné. "La commission devrait regarder le compromis", estime-t-il. D'autres considèrent que ce "pragmatisme" est surtout une manière de repousser la décision à plus tard : "Depuis 2017, on a eu le temps de faire exister les alternatives. On ne fait rien, on ne fait rien, on ne fait rien et après, on nous dit comme on n'a pas d'alternative possible, il faut le renouveler pour dix ans", s'agace ainsi Manuel Bompard.